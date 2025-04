Nederlandse schaatsster ondergaat ingrijpende operatie na jaren vol pijn: 'Onmogelijk om normaal te leven'

Een heftig bericht uit de schaatswereld. Voormalig olympisch kampioene Esmee Visser is geopereerd aan een pijnlijke aandoening. Al jaren werd haar leven en haar carrière belemmerd door het kwetsuur.

Visser deelt een foto op Instagram vanuit het ziekenhuisbed waarin ze uitleg geeft over de operatie. "Ik heb al meer dan 3,5 jaar een probleem met mijn heup", vertelt ze. "Door een scheur in het kraakbeen was het onmogelijk om normaal te leven en schaatsen. Ik had veel pijn de afgelopen jaren."

Schaatsicoon Irene Schouten en AH Zaanlander gaan uit elkaar: 'Ze kijkt naar de verschillende opties die ze heeft' Irene Schouten neemt afscheid van Team Albert Heijn Zaanlander. De drievoudig olympisch kampioene keerde na haar bevalling opvallend snel terug tijdens een marathonwedstrijd, maar raakte daarna in onmin met haar ploeg. Daardoor is een breuk onafwendbaar gebleken. Schouten en AH Zaanlander gaan daarom uit elkaar.

Nu lijkt er eindelijk een oplossing voor het probleem waar ze al die tijd mee worstelde. "Ik ben blij dat er iets is gevonden nadat ik om extra onderzoek heb gevraagd", vertelt de 29-jarige. "Het worden zware maanden maar ik kijk uit naar het herstel en betere tijden."

Olympisch goud

Visser kwam afgelopen schaatsseizoen alleen in actie op het NK allround. Daar werd ze zestiende. Ze beleefde de beste jaren in haar carrière van 2018 tot en met 2020 en won zelfs goud op de Winterspelen van Pyeongchang op de 5000 meter.

Topschaatsster Joy Beune openhartig over 'heel spannend' moment: 'Heel eerlijk...' Topschaatsster Joy Beune heeft een zeer succesvol seizoen achter de rug. De vriendin van schaatscollega Kjeld Nuis gaat de zomer in met het vooruitzicht op olympische plakken bij de Winterspelen van 2026. Maar hoe is de Twentse op dit ongelooflijke niveau gekomen?

Trauma

Het schaatsen op het allerhoogste niveau vroeg wel veel van haar lichaam en geest, zo vertelde ze eerder. Na het olympisch kampioenschap legde ze de lat te hoog voor zichzelf. "Ik heb daar een trauma door opgelopen", vervolgt de schaatskampioene. Ze stond nooit meer zo onbevangen op het ijs als voor de Winterspelen van 2018. Door haar perfectionisme beleefde Visser geen plezier meer.

Olympisch schaatskampioene heeft ondanks trauma nog ambitie: 'Ik ga me niet meer ongelukkig maken' Esmee Visser won goud op de Olympische Winterspelen van 2018, maar kwam na die geweldige prestatie in een diep dal terecht. Haar harde werken en perfectionisme stonden geluk in de weg. "Daardoor heb ik een trauma opgelopen."

Toch hoopt ze ooit weer terug te keren aan de top. "Ik ga me niet meer ongelukkig maken." Maar de ambitie is er nog wel. "Maar dan wel op een gezonde manier. De beleving van 2018 was heel mooi, dat zou ik nog wel eens willen beleven."