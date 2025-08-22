Jorrit Bergsma is inmiddels 39 jaar oud, maar hoopt volgend jaar gewoon te schitteren op de Olympische Winterspelen. Samen met zijn vertrouwde coach Jillert Anema zal hij stiekem dromen van een succes zoals in 2014, toen hij in Sochi goud won op de 10 kilometer. In Rusland raakte hij echter ook verzeild in een enorme rel op de ploegenachtervolging. Aan Marianne Timmer legt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud uit wat dat allemaal met hem deed.

Voor die saga moeten we terug naar 2014. Bergsma heeft in Rusland verrast met goud op de 10 kilometer door Sven Kramer te verslaan. Samen met Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij vormde hij enkele dagen later het team voor de ploegenachtervolging. Nederland won goud, maar Bergsma gaf er ver voor de gewonnen finale al de brui aan. Hij wilde geen onderdeel meer zijn van het team.

Bergsma liet prijzengeld schieten

De olympisch kampioen werd in de kwartfinale gepasseerd door bondscoach Arie Koops en trok vervolgens zijn conclusies. Hij voelde zich 'genaaid' en zei gedag tegen een mogelijk gouden plak en een flink bedrag aan prijzengeld.

Bagger voor Bergsma

"Het is gewoon een heel erg vervelende situatie geweest", stelt Bergsma 11,5 jaar later in gesprek met Marianne Timmer. "Ik heb heel veel bagger over me heen gekregen. Dan merk je dat de Spelen groter zijn qua belangstelling, net als de Tour de France. Mensen die veel minder gevoel hebben bij het schaatsen, hadden ineens hun mening klaar. Het heeft veel invloed gehad, ik heb er veel last van gehad."

Deals achter de schermen

Timmer merkt op dat het contrast tussen olympisch goud winnen en even later verketterd worden door de publieke opinie wel heel groot is. Bergsma heeft er, hoe vervelend hij de situatie ook vond, veel van geleerd. "Je leert hoe mensen soms ook kunnen zijn. Weet je: er spelen zoveel belangen. Ook met deals achter de schermen, met in de picture komen. Er komt ook een politiek spel bij kijken. Eigenlijk ben ik op dat moment te naïef. Ik kwam op dat moment net kijken. Je doet de dingen met de beste bedoelingen, achteraf gezien denk je wel eens: ik had me er afzijdig van moeten houden, ik had er nooit in moeten stappen."

Rel had veel invloed

Toch vindt Timmer het ook een mooi leermoment voor Bergsma. Die is het daar mee eens, maar de soap heeft behoorlijk zijn sporen nagelaten bij hem. "Daardoor heb ik minder kunnen genieten van die gouden medaille op dat moment. Dat heeft invloed gehad en als je dan terugkijkt is dat zonde. Maar die gouden medaille nemen ze me nooit meer af."

Op naar de Spelen van 2026

In een echt goed jongensboek komt er nog een gouden plak bij. De 39-jarige Bergsma kan zich later dit jaar kwalificeren voor de Spelen in Milaan. Op de lange afstanden is hij nog altijd een van de besten van Nederland, waardoor er een aanzienlijke kans is dat de ervaren kracht van AH Zaanlander in 2026 deelneemt aan zijn vierde Winterspelen.

Dromen van Goud met Jorrit Bergsma

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud gaat Marianne Timmer in gesprek met prominenten uit de schaatswereld in aanloop naar de Winterspelen van Milaan. Deze aflevering is olympisch kampioen Jorrit Bergsma te gast. De ervaren schaatser van AH Zaanlander vertelt over zijn jarenlange carrière, zijn kansen voor de Spelen van 2026, zijn rol in een enorme rel op de Spelen en zijn gezin met oud-topschaatsster Heather Bergsma-Richardson.