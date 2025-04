Schaatsicoon Sven Kramer maakt ook op racefiets grote indruk: ‘Had hij raketbrandstof besteld?’

Sven Kramer stapte woensdag op de racefiets om een stukje over het asfalt te knallen met Josse Wester. De YouTuber én wielrenner was onder de indruk van de snelheid van de 39-jarige Kramer, die in 2022 stopte met schaatsen.

Wester, die mede-eigenaar is van Unibet Tietema Rockets, kon ondanks het hoge tempo zijn telefoon er nog bij pakken om Kramer te filmen voor een Instagram-story. De voormalig topschaatser reed op dat moment boven de veertig kilometer per uur. 'Het is nog onduidelijk of Sven Kramer appelgebak of raketbrandstof had besteld', schreef Wester erbij. De twee zaten even daarvoor aan het gebak.

Kramer laat keer op keer zien nog steeds in topvorm te verkeren. Zo rende hij een ruime week geleden nog de Marathon van Rotterdam, samen met oud-collega's Erben Wennemars, Wouter Olde Heuvel en Thomas Krol. Wennemars en Kramer liepen het hele stuk samen en kwamen tot een tijd van: 3:07:33.

Ex-topschaatsers maken indruk bij marathon Rotterdam; Erben Wennemars houdt record in handen Oud-topschaatsers Sven Kramer, Thomas Krol, Erben Wennemars en Wouter olde Heuvel hebben zondag indruk gemaakt tijdens de 44e editie van de NN Marathon. Van het viertal haalde Krol de beste tijd, al lukte het hem niet om het record van Wennemars uit 2021 te verbeteren.

Kind van Kramer wordt 'wielrenmachine'

Verder geniet Kramer er niet alleen van om op de fiets te zitten, maar kijkt hij ook graag naar wielrennen. Toen Mathieu van der Poel na een spectaculaire finale Milaan-San Remo op zijn naam schreef, had Kramer maar één gedachte. Zijn vriendin Naomi van As vertelde daarover in de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen & Naomi.

Zoontje (3) Sven Kramer moet aan de bak na optreden Mathieu van der Poel: 'Ik ga een machine van hem maken' Mathieu van der Poel boekte zaterdag alweer een schitterende zege in zijn carrière. De Nederlandse wielrenner schreef na een spectaculaire finale de klassieker Milaan-San Remo op zijn naam. Zijn prestaties inspireren velen, onder wie schaatsicoon Sven Kramer, die droomt van een toekomstige wielrenner in huis.

Van As heeft al jaren een relatie met Kramer. Samen hebben ze twee kinderen: dochter Kae (6) en zoon Dexx (3). In de podcast vertelt Van As niet alleen over de waanzinnige race, maar ook over Kramers ambities voor hun zoontje. "Het is een legende. Ik heb een groot fan thuis zitten. Hij wordt Mathy genoemd."

Ellen Hoog antwoordt: "Is dat zo ja? Sven zit natuurlijk helemaal in het scherm." Van As vervolgt lachend: "Hij zegt ook over ons zoontje: 'Ik ga van hem een wielrenmachine maken.'"

Topschaatser Joep Wennemars kondigt met Team Essent groot nieuws aan: 'Dit heb ik ook verdiend' Joep Wennemars sloot het afgelopen seizoen op de mooist mogelijke wijze af met de wereldtitel op de 1000 meter. De 22-jarige topschaatser hoopt over minder dan een jaar ook te schitteren op de Olympische Spelen, maar kreeg tien maanden daarvoor al mooi nieuws. Hij weet nu al waar zijn toekomst ligt na de Spelen.

Joep Wennemars

Kramer is de commercieel directeur van Team Essent en kon deze week heuglijk nieuws verkondigen. Donderdagochtend werd bekend dat Joep Wennemars een nieuw contract heeft getekend bij de ploeg. De zoon van Kramers marathonpartner verraste in maart vriend en vijand door goud te winnen op de 1000 meter bij de WK afstanden.