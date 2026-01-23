Het was even slikken voor de schaatsliefhebber: Jenning de Boo is dé Nederlandse kanshebber op olympisch succes op de 500 en 1000 meter, maar stelde tijdens de laatste World Cup flink teleur op de eerste 500 meter. Hij werd slechts zevende en ook Joep Wennemars en Sebas Diniz speelden weinig klaar, maar volgens Erben Wennemars is er helemaal niets aan de hand.

De Boo kwam tekort ten opzichte van toppers als winnaar Damian Zurek en Jordan Stolz. En dat niet alleen, met een zevende plek bleef hij ver verwijderd van zijn topvorm en de klasseringen die we van hem gewend zijn. Bij de NOS stelde Wennemars de kijkers en sportfanaten uit Nederland meteen gerust.

OKT hakt er in bij Nederlanders

"Ik ga je vertellen: dit gaat niet de uitslag zijn op de Olympische Spelen. De Nederlanders hebben het olympisch kwalificatietoernooi gehad en dan is het moeilijk om op te laden voor zo'n 500 meter", denkt de 50-jarige Wennemars. "Dat zag je bij alle drie de rijders, dat ze moeite hadden om echt fel en gretig te zijn en op de macht door te rammen in de laatste bocht."

Ook Joep Wennemars en Sebas Diniz konden geen potten breken op de 500 meter, die dus gewonnen werd door Zurek. Hij klopte De Boo in een rechtstreeks duel. Ex-topschaatser Erben Wennemars vond dat geen verrassing. "Die rijdt fantastisch, die rijdt al het hele jaar fantastisch." En volgens de voormalig topsprinter hielp het ook niet mee dat De Boo niet in topvorm was. "Dan krijg je de ideale rit voor Zurek."

'Niet alarmerend'

Toch is er geen man overboord wat betreft De Boo, denkt Wennemars. "Hij zal er wel van geschrokken zijn, maar ik vind het niet erg. Ik vind het niet alarmerend", stelt Wennemars de natie gerust.

Jenning de Boo op herkansing

De Boo rijdt dit weekend nog de 1000 meter én de tweede 500 meter. Traditioneel is De Boo de tweede keer altijd beter, maar op de Spelen van Milaan is er slechts één 500 meter.

Geen reden tot zorg, volgens Wennemars. "Dan hoor ik alle verhalen alweer: Jenning kan alleen de tweede 500 meter hard rijden. Ik hoor ze al, maar dat kan ook omdat er hier twee 500 meters zijn. Daar is er maar een 500 meter en dan is het anders. Dan weet ik zeker: Jenning gaat gewoon meteen gas geevn op de eerste 500 meter.

