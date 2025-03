Nederlandse topschaatser verklaart lange en opvallende afwezigheid: 'Er is meer dan alleen schaatsen'

Hij is een van de beste Nederlandse sprinters die we ooit hebben gehad, maar Kai Verbij schaatst al ruim een jaar lang geen wedstrijden. De rappe topschaatser verdween maandenlang uit de schijnwerpers, maar legt nu uit waarom hij bewust even stopte met de sport.

De 30-jarige Verbij boekte grootse successen op het ijs. In 2017 werd hij wereldkampioen sprint en in 2019 en 2021 won hij goud op de WK afstanden (1000 meter). Maar de laatste tijd was het lang stil. Verbij liet zich niet zien in Thialf of op een andere schaatsbaan en dat zorgde voor veel vragen. Die beantwoordt hij nu in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Want na de NK sprint van 2024 verdween hij. Inmiddels werkt hij met schaatscoach Johan de Wit aan een comeback. Daarvoor reed hij voor Jumbo (nu Team Essent), maar aan die periode kwam een eind tijdens een vakantie in Californië. "Ik stond niet te popelen om meteen een nieuw contract te tekenen of bij een nieuw team aan te sluiten. Ik wilde mezelf een beetje tijd geven. En rust."

Even niet aan schaatsen denken

Zo kwam Verbij zonder team te zitten en was zijn schaatstoekomst onzeker, al vond hij dat niet zo erg. Hij genoot wel even van de vrijheid die hij ineens had toen hij maandenlang niet écht aan schaatsen hoefde te denken. "Heel veel topsporters kunnen begrijpen dat het mentaal pittig kan zijn. Voor mij zit het plezier van schaatsen in het maken van progressie. Dat je het idee hebt dat je beter wordt, dat je kan strijden om medailles. Dat was de laatste twee jaar niet zo. Dus ik dacht: misschien is een beetje rust nemen niet verkeerd."

De dertiger merkte dat hij daar behoefte aan had, zeker omdat zijn leven eigenlijk altijd uit schaatsen heeft bestaan. "Ik ben op mijn zestiende naar Friesland verhuisd om vol voor het schaatsen te gaan. Op mijn tiende was het mijn droom om wereldkampioen of olympisch kampioen te worden. Ik ben er zo lang mee bezig en heb het heel lang met plezier gedaan. Alleen waren er ook momenten waar op ik dacht: er is meer dan alleen schaatsen. Ik wilde er gewoon effetjes uit."

Niveau heel laag en heel slecht

Toch begon het weer te kriebelen. Eind oktober pakte hij de draad weer op, samen met schaatscoach Johan de Wit van Team Gold. Verbij kon meetrainen met Team Novus. Toen merkte hij dat zijn keuze wel gevolgen had. "Ik had vrij gauw door dat het niveau heel laag en heel slecht was op dat moment. Nu pas begint het er een beetje op te lijken."

De komende maanden pakt Verbij, die dus geen vaste ploeg heeft, de draad verder op en gaat hij doortrainen. "Ik had verwacht dat ik sneller zou komen, maar in de realiteit is schaatsen gewoon een zware sport. Het is elke dag kracht trainen op het ijs en dat heb ik een poosje gemist."

