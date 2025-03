Nederlandse topschaatser verrast met moeilijk besluit: 'Dat zet je aan het denken'

Er komt per direct een eind aan de carrière van Hein Otterspeer. De ervaren topschaatser (36) zet een punt achter zijn prachtige loopbaan. En dat terwijl volgend jaar de Olympische Winterspelen in Milaan zijn.

De kans om er in Italië bij te zijn laat Otterspeer liggen. Hij was er in 2022 bij in Peking, maar doet geen gooi meer naar een nieuwe deelname. aan de Spelen. Bij de NOS legt hij uit waarom. "Soms word je met je neus op de feiten gedrukt en ga je naar jezelf kijken: waar sta ik en waar kan ik nog naartoe?" Volgens Otterspeer zelf is de kans op deelname aan de Spelen simpelweg niet groot.

"Ik heb het niveau nog steeds,m maar het wordt lastig er voor de Olympische Spelen nog een stapje bij te zetten", legt hij uit. "Dat zet je aan het denken en heeft me tot dit besluit gebracht." De laatste jaren zag Otterspeer van dichtbij onder meer landgenoten Jenning de Boo, Joep Wennemars en Tim Prins enorme ontwikkelingen doormaken.

Otterspeer was tot voor kort onderdeel van Team Reggeborgh. Hij kende in zijn jarenlange carrière vele successen. Liefst vier keer werd hij Nederlands kampioen sprint. De laatste keer was eind 2022. Toen was Otterspeer al 34 en werd hij de oudste sprintkoning van Nederland ooit.

'Dit is het jongens'

Op een video op zijn eigen Instagramkanaal blikt hij ook terug op zijn lange carrière. "Dit is het jongens. Ik stop met schaatsen. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan mijn carrière, het was fantastisch."

1000 meter als specialiteit

Een jaar eerder wist hij zich na vele pogingen eindelijk te plaatsen voor de Olympische Spelen. In China eindigde hij op de 1000 meter, zijn specialiteit, als tiende. Andere successen waren podiumplaatsen op de WK sprint: derde in 2013, tweede in 2015.

Dit jaar kwam hij, net als het vorige schaatsjaar, niet echt in het stuk voor. Op de NK afstanden werd hij negende op de 1000 meter, op de NK sprint gaf hij er na drie afstanden de brui aan.