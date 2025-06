Trotse Pien Hersman brengt uitstekend nieuws, Joy Beune reageert met knipoog: 'Hier wist ik niks van!'

Pien Hersman blijft tot de zomer van 2027 verbonden aan Team IKO-X2O, zo meldde de ploeg de contractverlenging van de jonge sprintster. De 21-jarige boekte buiten de schijnwerpers veel progressie, waardoor haar team al vroegtijdig het contract heeft opengebroken. Met de contractverlenging van Hersman verraste ze duidelijk ploeggenote Joy Beune, die nog van niets afwist.

In gesprek met Schaatsen.nl gaat Hersman verder in op haar langere dienstverband bij IKO-X2O. "Omdat mijn oude contract nog tot 2026 liep, had ik niet verwacht dat het nu al ter sprake zou komen", begint ze eerlijk. "Heel fijn dat de coaches zo het vertrouwen in mij uitspreken. Ik hoefde zelf niet te twijfelen over het aanbod. Onze samenwerking gaat heel goed. Bovendien geeft het rust dat ik nu al weet waar ik na de Spelen rijd", laat Hersman weten.

Langer verblijf in 'luxepositie'

"Ik ben enorm gegroeid", blikt ze terug op haar tweede seizoen bij de ploeg. "Het eerste seizoen was wennen. Ik ging uit huis, kwam in een ander team met nieuwe coaches, waar alles er heel professioneel aan toeging. Dat was een grotere verandering dan ik had verwacht. Afgelopen seizoen was het nieuwe eraf en wist ik precies wat ik aan iedereen had."

Waar Hersman dus een nieuw contract tekende, vertrekt met Michelle de Jong de enige andere sprintster van het team. Toch speelde dit geen rol bij haar beslissing om haar contract te verlengen. "Ik bevind mij in een luxepositie omdat ik met de mannen mee kan trainen. Ze dagen mij elke dag uit en ik kan me aan hen optrekken", spreekt ze over haar rol binnen de ploeg.

'Ik wist hier niks van!!'

"Super trots op mijn contractverlenging bij dit geweldige team. Ik kan niet wachten om samen mooie dingen te laten zien", schrijft Hersman als bijschrift bij het heugelijke nieuws op Instagram. Toch was blijkbaar niet iedereen in haar omgeving op de hoogte van het naderende akkoord. Haar ploeggenote Beune reageerde namelijk vol ongeloof onder haar bericht.

"Dit meen je niet?? Ik wist hier niks van!!", schrijft Beune, waarna Hersman met een knipoog reageert: "Je bent nog niet van mij af." Dat de twee vrienden toch al langere tijd op de hoogte waren van het mooie nieuws, blijkt wel uit de reactie die volgt van Beune. "Geintje natuurlijk!!!", stelt de topschaatsster, die duidelijk uitkijkt naar een langere samenwerking met Hersman.

Niet alleen op de schaatsbaan zorgt Hersman voor succes. Ook in de liefde heeft de 21-jarige schaatsster iemand aan de haak geslagen. Sinds februari is ze samen met toptennisser Jesper de Jong. Regelmatig wordt Hersman op de tribune gespot om haar vriend aan te moedigen. Zo dook ze vorige week ook op bij Roland Garros, waar De Jong het tot de tweede ronde schopte. Daar moest hij zijn meerdere erkennen in de nummer drie van de wereld Alexander Zverev.

Hersman vindt het 'heel leuk' dat zij en haar vriend allebei topsporter zijn. "Het is fijn om iemand te hebben die precies snapt wat je doet en wat er bij komt kijken", opent de 21-jarige schaatsster van Team IKO-X2O haar verhaal. "We motiveren elkaar, vieren successen en zijn er voor elkaar als het even tegenzit. We weten allebei wat er voor nodig is om er vol voor te gaan."