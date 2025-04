Schaatsster Robin Groot laat met 'lieverd' haar 'droom' uitkomen: 'Verschil mag er wezen'

Robin Groot (24) heeft een van haar dromen uit laten komen. De Alkmaarse allroundster had haar zinnen gezet op een puppy. Het hondje was onlangs groot genoeg om naar Groot te verhuizen. De twee ogen stapelgek op elkaar.

Via enkele video's op TikTok toont de nummer vijf van het NK allround 2024 het traject van de afgelopen tijd. Het begint met een van de eerste ontmoetingen van Groot met de puppy die Bodhi heet. "Kan niet wachten", schrijft ze bij de verdederende video. "Nog twee weken voordat deze lieverd met me mee mag."

Moeder van Robin Groot

Als het eenmaal zo ver is, maakt ze een vergelijking tussen haar leven en dat van haar moeder. Ze toont een foto van mama Groot, toen zij 24 jaar was en al Robin op de wereld had gezet. Daarna schakelt Groot over naar zichzelf, nu zij 24 is en geen kind heeft, maar wel een puppy. "Verschil mag er wezen", zet ze erbij.

Puppy van je dromen

En het blijft maar content met de pup regenen op haar TikTok. Met als begeleidende tekst 'Perspectief: je hebt de puppy van je dromen gekocht" laat ze zien dat de twee erg snel zeer aan elkaar zijn gehecht. Het beestje springt op alles wat-ie in huis tegenkomt, slaapt op de borstkas van Groot en apporteert elk object dat wordt gegooid.

Om het hondje altijd en overal bij zich te kunnen hebben, schafte Groot een zachte draagdoek aan. "Wat is de duurste mode-accessoire dat je ooit hebt gekocht?", is de vraag die bovenin de video is geplaatst. De schaatsster geeft het antwoord door te tonen dat de pup heerlijk in de doek hangt.

Ongeluk

Ook op Instageram is Bodhi inmiddels gedebuteerd. "Bodhi leeft het leven", schrijft Groot goedkeuernd bij de kiekjes. Groot lukt dat meestal ook wel, al was er een naar ongeval toen ze in maart op vakantie was in Marokko. In haar stories waren foto's te zien hoe zij en haar vriend op een kameel van plek A naar plek B reizen. Tot de 24-jarige schaatsster van Team IKO-X2O opeens een selfie deelt, waarop een flinke pleister op haar kin te zien is.

'Mooie hechtingen', schrijft Groot bij een selfie waarop ze een duckface doet. 'Gisteren kreeg ik een voedselvergiftiging en ben ik flauwgevallen, waardoor ik met mijn hoofd op de grond ben gevallen. Gelukkig is alles goed afgelopen en kan ik nu nog volop genieten van dit prachtige hotel en de mooie omgeving!'