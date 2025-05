Nederlandse topsprinter (21) kent zijn toekomst: 'Voor mijn gevoel gaat het nu pas echt beginnen'

Team Reggeborgh is al volop bezig met de voorbereiding op het olympische schaatsseizoen, maar de ploeg van coach Gerard van Velde kijkt ook verder dan Milaan 2026. Met een van de grootste talenten van Nederland, de 21-jarige Tim Prins, is een deal gesloten.

Prins heeft zijn contract met team Reggeborgh met twee jaar verlengd tot 2028. "Voor mijn gevoel gaat het nu pas echt beginnen. Ik heb veel zin in de toekomst", laat de 21-jarige Fries via de ploeg weten. Prins stapte als junior over naar Reggeborgh. In het najaar van 2023 brak hij door met de zege op de 1000 meter in het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Afgelopen seizoen werd hij derde op het NK en EK sprint.

'Ik ben er nog lang niet'

"Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de eerste twee jaar" zegt hij. "Het verliep voorspoedig en ook de prestaties kwamen snel. Maar ik ben er nog lang niet. De visie en ervaring van de trainers worden gecombineerd met mijn eigen inbreng en ideeën en dat werkt heel prettig."

Olympisch jaar

Momenteel is Prins met zijn ploeg op trainingskamp in Mallorca. Het Spaanse eiland is de vaste uitvalsbasis voor Team Reggeborgh in de voorbereiding. Dit jaar is voor Prins anders dan alle andere. Het wordt namelijk een olympisch seizoen, met de Winterspelen in Milaan in 2026 voor de deur. "Ik heb hier nul komma nul het idee dat ik me in een olympisch jaar bevind", zei hij eerder deze week tegen schaatsen.nl.

'Tijd vliegt twee keer zo snel voorbij'

"Nieuwe klimmetjes ontdekken, zoals we eerder deze week hebben gedaan, maken het leuk. In Nederland is vier uur fietsen ook oké, hier voelt het alsof de tijd twee keer zo snel voorbijvliegt. Ik zie veel nieuwe plekken. Voor mensen als Gerard (van Velde, zijn coach, red.), die hier al twintig jaar komt, zal het anders zijn: die kennen Mallorca van binnen en buiten."