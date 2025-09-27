Merijn Scheperkamp hoopt in februari van volgend jaar voor de tweede keer op rij mee te doen aan de Olympische Winterspelen. De topsprinter van Team Essent verwacht dat het komende jaar veel druk en hectiek met zich mee gaat brengen, maar is daar goed tegen gewapend.

Scheperkamp reed in maart bij de WK afstanden zijn laatste wedstrijd van het vorige seizoen, maar een lange vakantie zat er niet in. "Schaatsers gaan niet op vakantie in de zomerperiode. Die gaan eind maart lekker naar een tropisch eiland en komen half april weer terug. Dan begint het weer, dan begint het olympisch seizoen", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl.

In zo'n seizoen is alles anders dan normaal. De NK afstanden zijn meestal de belangrijkste wedstrijd in eigen land, maar in dit olympische seizoen is dat het OKT. Daar worden namelijk de tickets voor de Spelen verdeeld. "De wedstrijd blijft hetzelfde, alleen de media maken er een enorm grote wedstrijd van doordat het olympische label eraan hangt en wij doen daar als schaatsers natuurlijk zelf ook lekker aan mee", aldus Scheperkamp, die in 2022 als twaalfde eindigde op de 500 meter op de Spelen.

Trucjes van Scheperkamp

Zo'n olympisch jaar brengt ook een hoop druk met zich mee voor de schaatsers. Scheperkamp heeft in het verleden weleens aangegeven dat hij daar onder gebukt ging, maar lijkt daar een oplossing voor te hebben gevonden.

"Ik heb vorig jaar een mooie periode gehad om verschillende dingen te testen", vertelt Scheperkamp. "Daar zijn goede dingen uitgekomen en ik heb daar nu mijn eigen manieren voor. Ik moet mezelf rustig houden en daar heb ik een aantal trucjes voor. Ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld." Dat raadt hij overigens niet direct iedereen aan: "Het kan voor mij werken, maar voor anderen niet."

Scheperkamp schrijft ook van alles in een boekje, maar het is niet zo dat daar nu al een hoofdstuk 'Olympisch Winterspelen' in te vinden is: "Er staan zinnen en woorden achter elkaar. Het is niet dat er titels en hoofdstukken zijn. Het is een boekje en daar schrijf ik dingen in weg. Ik merk dat me dat goed helpt."

'Hectisch' seizoen

De topsprinter verraste vier jaar geleden vriend en vijand door op het OKT de 500 meter te winnen en zich te plaatsen voor Spelen in Peking. Scheperkamp is tegenwoordig een grote meneer op die afstand en dus is het doel voor dit jaar duidelijk: "Dat zijn de Spelen, maar je weet nooit hoe dingen lopen. Het is een seizoen met veel druk en heel veel hectiek."

"Ik wil op het OKT en de Spelen mijn beste wedstrijden wil rijden. Natuurlijk heb je nog een NK en WK sprint in Heerenveen, wat super mooi is, maar de Spelen zijn eens in de vier jaar en die wil je niet missen. Daar wil je schitteren."