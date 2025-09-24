Schaatsicoon Sven Kramer gaat in februari voor het eerst naar de Olympische Winterspelen in een nieuwe rol, namelijk als commercieel directeur van Team Essent. In die functie hoopt hij veel Nederlands succes te boeken in Milaan. "Het gaat spannend worden."

De voorbereidingen op het olympisch schaatsseizoen zijn al in volle gang. Kramer heeft er alle vertrouwen in. "We hebben een super jong en getalenteerd team, maar ondertussen ook een aantal ervaren krachten", zegt hij tegen Sportnieuws.nl. "Dus het gaat spannend worden in het olympisch seizoen."

Tussen kerst en oudjaarsdag zullen de schaatstoppers zich moeten plaatsen voor de Winterspelen tijdens het OKT. Er moet dus al snel op het hoogste niveau gepresteerd worden. In februari zal in Milaan gestreden worden om de medailles.

"Er is een goede energie en dynamiek en de wil om te winnen en jezelf te verbeteren." Hopelijk leidt dat tot mooie resultaten op de Spelen en kan Team Essent zelfs een eigen medaillespiegel in het leven roepen. "Dat zou mooi zijn", aldus de 39-jarige Kramer. "Als iedereen zichzelf verbetert dan is er wel veel kans op succes."

'Heel veel medailles'

Over specifieke aantallen wil Kramer nog niet spreken. "Ik wil er heel veel. Maar of dat objectief is... Je kunt altijd wensen, maar of het reëel is, dat is moeilijk inschatten van tevoren."

Steun

Met zeven olympische medailles op zak heeft Kramer ook het nodige in huis om de schaatsers van Team Essent te begeleiden. Hij won vier keer goud, twee keer zilver en drie keer brons. De staf, onder leiding van Jac Orie, staat met name in contact met team. Maar ze mogen Kramer altijd bellen. "Dat gebeurt ook wel. Dat contact is bij mij ook heel laagdrempelig, dus waar ik ze kan helpen doe ik dat. Zeker in een olympisch seizoen met veel stress."

In 2022 was Kramer er nog als schaatser bij op de Winterspelen van Peking. Daar werd hij laatste op de massastart. "Dat waren niet mijn beste Spelen. Maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Dan kun je een keer de andere kant van de medaille bekijken."