Isabelle Weidemann gaf onlangs in een interview aan dat ze soms last heeft van 'angsten en paniekaanvallen' op de schaatsbaan. Iets waarover ze graag wilde praten om meer bewustwording te creëren. Haar Nederlandse trainer Remmelt Eldering geeft nu een update van hoe het met haar gaat.

De dertigjarige Weidemann was op de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking bijzonder succesvol. De Canadese pakte goud op de ploegenachtervolging, zilver op de 5000 meter en brons op de 3000 meter. Een opmars voor weer een goede spelen in Milaan, zou je denken, maar richting de spelen bracht ze zelf een ander beeld naar buiten. Angsten zorgden ervoor dat ze twijfelde of ze überhaupt wel door moest gaan met schaatsen.

Weidemann vertelde dat ze meermaals last heeft gehad van paniekaanvallen en angsten bij wedstrijden op het ijs. Ze moest er zelfs even de baan voor af om tot rust te komen. Weidemann deelde die verhaal omdat ze wil dat er meer over dit soort problemen wordt gesproken. Ze wil meer bewustwording creëren en aangeven dat blessures niet alleen fysiek, maar ook mentaal kunnen zijn.

'Het gaat beter'

Weidemann haar coach Eldering geeft in de schaatspodcast een update over de mentale staat van de schaatsster richting de aankomende Olympische Spelen. Daar zal ze om de medailles gaan strijden op de ploegenachtervolging, de 5000 en de 3000 meter. Eldering heeft er alle vertrouwen in dat Weidemann daar met goede moed heen gaat. "Het gaat een stuk beter. Ze is wat meer relaxed geworden. Ze heeft drie olympische medailles, dus ik zeg haar ook dat ze moet genieten van wat er nog gaat komen."

De mentale gesteldheid van Weidemann is een stuk vooruitgegaan in vergelijking met andere periodes in de carrière van de dertigjarige Canadese. "Ze is weer aan het genieten en ze is blij. Het is weer mooi om de wereld over te reizen. Je ziet dat dat enorm helpt in het presteren. De angsten zitten niet zo hoog en ze is gewoon een stuk rustiger op de ijsbaan", vertelt coach Eldering.

