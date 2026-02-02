De Nederlandse schaatscoach Remmelt Eldering is al even in dienst van de Canadese schaatsbond. Hij heeft het daar naar zijn zin, maar zijn contract loopt wel binnenkort af. Eldering onthult dat hij graag een verlenging zou tekenen in het Noord-Amerikaanse land.

De 43-jarige Eldering werd geboren in Friesland, maar sinds 2018 heeft hij zijn vertrouwde omgeving verlaten voor een nieuw avontuur. De trainer trok in dat jaar naar Canada en is sindsdien ook werkzaam voor de Canadese schaatsbond. In gesprek met Omrop Fryslan vertelde Eldering al eens dat het 'elke keer begint te kriebelen als hij in Friesland is'. Echter denkt de trainer nog niet over terugkomen naar Nederland. Sterker nog, Eldering wil na acht jaar graag in Canada blijven.

Aanbod van Canada

Inmiddels is algemeen bekend dat Eldering voor nog eens acht jaar bij kan tekenen bij de Canadese schaatsbond. Dit bevestigt de trainer ook zelf in de schaatspodcast van de NOS. Daar geeft Eldering ook meer uitleg over het doel achter het aanbod. "Ik heb met de CEO gezeten en hij vertelde dat hij binnen acht jaar het beste schaatsland van de wereld wil worden. Ik moet zorgen dat dat gaat lukken. Of dat contract dan acht jaar is, blijft de vraag. Ze willen mij in ieder geval voor een langere termijn in Canada houden", vertelt de coach openhartig.

Ook geeft Eldering alvast een voorschot op het antwoord dat hij de Canadese bond gaat geven op het aanbod. "Ik ga zeker niet zeggen nee. Het is een mooie uitdaging en ik hoop dat ik iets meer invloed uit kan oefenen op hoe het in de echte schaatswereld gaat. Wij hebben ook wel eens CEO's die beslissingen maken, waarvan wij denken: 'Dat kan wel een beetje anders.'''

Nederlanders in Canada

Eldering is niet de enige in Nederland geboren persoon die actief is in de Canadese schaatswereld. Ook de in Leiderdorp geboren langebaanschaatser Ted-Jan Bloemen komt bijvoorbeeld al jaren uit voor Canada. Andersom had je vroeg ook Beorn Nijenhuis. Hij werd in Canada geboren, maar schaatste juist voor Nederland op de Olympische Winterspelen van 2006.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.