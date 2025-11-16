De mass start bij de vrouwen werd zondagavond één grote chaos tijdens de World Cup in Salt Lake City. Vier vrouwen leken ontsnapt te zijn aan het peloton en reden al lachend richting de finish, denkende dat ze iedereen gefopt hadden. Maar na de finish werd de chaos alleen maar groter, want niet Mia Mangenello, maar de Zuid-Koreaanse Ji-Woo Park werd uitgeroepen tot winnares. Al was ook die uitslag niet zeker.

Bente Kerkhoff, die haar eerste World Cup reed voor Nederland in Salt Lake City, dacht ontsnapt te zijn met de Amerikaanse Manganello, de Canadese Valerie Maltais en Momoka Horikawa. De vier reden in het beeld van de camera's en leken ook door de regie aangewezen te zijn als koplopers. Rondje na rondje kwamen ze dichterbij de finish, maar toen de streep daadwerkelijk in zicht kwam, werd de onduidelijkheid geboren. Want reden zij wel op kop? Volgens de jury niet.

Onduidelijkheid na de finish

Terwijl Manganello de sprint won van Maltais, Kerkhoff en Horikawa, ging de jury in beraad. Hadden ze te vroeg gebeld met de bel om aan te geven wat de laatste ronde was? Het leek van wel, want Kerkhoff had na de finish ook geen idee op welke plek ze nou gefinisht was. "Het ging mis bij het rondebord. Die gaf bij onze laatste ronde nog twee rondes te gaan aan. Maar toen we gefinisht waren nul", zei ze bij de NOS. Volgens Erben Wennemars is precies die onduidelijkheid waar de ISU rond de mass starts vanaf wil.

Wennemars gefrustreerd

Kerkhoff wist dus niet of ze nou derde was geworden bij haar wereldbekerdebuut of dat ze ergens in het middenveld was geëindigd. Want de jury kwam er na lang vergaderen en terugkijken van de beelden achter dat niet het viertal met Kerkhoff, maar de rest van het peloton op kop van de koers had gereden. Bij de bekendmaking van het jurybesluit legde Wennemars uit frustratie zijn microfoon op de desk van de NOS om maar even niets te hoeven zeggen.

'Een groot zooitje'

Park won, voor Ivanie Blondin en Fran Vanhoutte. Groenewoud werd vijfde en Kerkhoff dankzij haar extra sprintpunten toch nog zesde. Een goed resultaat voor de Nederlandse vrouwen in 'een groot zooitje', volgens Kerkhoff. Wennemars noemt het een 'blamage voor het schaatsen', dat ook die uitslag weer bekeken werd. Zo is nog altijd niet 100 procent duidelijk en zeker wie de mass start gewonnen heeft bij de vrouwen.

