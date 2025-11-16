Erben Wennemars was flink verbaasd over het teleurstellende optreden van de Nederlandse schaatssters op de ploegenachtervolging tijdens de World Cup in Salt Lake City. De analist en oud-topschaatsster snapte er niks van dat het drietal niet als team over de streep kwam. "Ze leken absoluut niet door te hebben."

Elisa Dul moest de plek van Marijke Groenewoud innemen bij de ploegenachtervolging en deed dat zeer tegenvallend. Ze kon in de slotfase het tempo van Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong niet bijbenen en vloog er af. Op flinke achterstand kwam Dul als derde over de streep en toen pas stopte de tijd, met een teleurstellende vijfde plek als gevolg. Wennemars snapte niks van de slotfase van de Nederlandse vrouwen. "Dit zag je al aankomen. De vrouwen van Team Zaanlander reden al het hele weekend zo slecht. Die waren niet goed genoeg", zei Wennemars bij de NOS.

'Dit is geen reclame'

De analist en ex-topschaatser voorziet nog geen problemen voor de Olympische Spelen, want als Groenewoud wel rijdt behoort Nederland gewoon tot de wereldtop. Vooral omdat ze sinds januari 2024 ongeslagen waren. "Het komt hartstikke goed, maar dit is geen reclame. Je moet als team over de finish komen. Ik snap ook niet dat dat niet beter gecommuniceerd werd. Ze leken het absoluut niet door te hebben. Bondscoach Rintje Ritsma was nog aan het coachen dat ze moesten rijden, maar hij moest duidelijk maken dat ze rustig aan moesten doen en met z'n drieën over de finish moesten komen."

'Het is schadelijk'

Volgens Wennemars is nu tijdens de eerste World Cup duidelijk geworden dat twee vrouwen (Beune en Rijpma-de Jong) heel goed zijn en 'eentje echt niet meekan' (Dul). "Als je dan niet als team rijdt, dan verlies je ook nog eens heel veel. Dat is heel erg zonde. Ze moeten hier erg van leren. Het is jammer, schadelijk, maar nog niet erg voor de Spelen. Het is wel erg dat je je niet laat zien en voor Dul is het erg dat ze er op deze manier af moet."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.