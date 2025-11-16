Zelfs analist Erben Wennemars stond na de wereldrecord-rit van Femke Kok op de 500 meter in Salt Lake City met tranen in zijn ogen te kijken naar de prestatie van de Nederlandse topschaatsster. De wereld was getuige van een waanzinnige tijd van Kok van 36,09 seconden. 0,27 seconden sneller dan het ongenaakbaar geachte vorige wereldrecord.

Superlatieven kwamen tekort bij Wennemars om de prestatie van Kok te beschrijven. "Dit is ongelofelijk", zei hij bij de NOS met tranen in zijn ogen. "Dit is zo'n bijzonder wereldrecord. Jarenlang kwam er niemand in de buurt en sinds zaterdag kwam Kok er wel in de buurt. Dus dan hoop je... Maar ze heeft het verpulverd, kapot gereden en bijna een 35'er gereden. Dit is ongelofelijk", bewondert Wennemars de razendsnelle Nederlandse. De Zuid-Koreaanse Sang-hwa Lee was in 2013 de snelste ter wereld in 36,36 seconden. Daar is nu een flinke hap vanaf.

'Een waanzinnig wereldrecord'

Kok is de eerste Nederlandse wereldrecordhoudster bij de vrouwen sinds Annemarie Thomas in 1999 op de 1500 meter. "Ze deed het perfect. Je weet dat het mogelijk is na zo'n start. Ze reed fantastisch. Dit is ongelofelijk en ongekend. Technisch begaafd en ze wist het een dag eerder al dat het kon. We wisten dat ze goed was, maar niemand had verwacht dat dit mogelijk was. Een waanzinnig wereldrecord, maar deze is nog veel beter dan de vorige. Ze haalt er niet een paar honderdsten af, maar gewoon 0,27. De rest rijdt voor bonus mee."

'Dan wordt ze fluitend olympisch kampioen'

Volgens Wennemars moet het gek lopen wil ze over drie maanden niet met olympisch goud om haar nek in Milaan staan op de 500 meter. "Als ze normaal doet en er geen gekke dingen gebeuren, wordt ze fluitend olympisch kampioen", besloot Wennemars zijn lofzang over Kok.

