Jorrit Bergsma liet zondag op zijn oude dag zien nog altijd in de top van de wereld mee te kunnen doen op de mass start. De Nederlandse topschaatser vierde op zijn 39ste een prachtige World Cup-zege in Salt Lake City. Met een 'Amerikaanse coupe' als cowboy-look.

Bergsma moest een sprint van een ronde aangaan om de Duitser Felix Maly nog bij te halen. Dat deed hij onbedreigd, zelfs in een rit met Jordan Stolz op de baan. De Amerikaan wil in de wereldbekers kijken of hij ook de mass start wil gaan doen op de Olympische Spelen. Maar dan zal hij geduchte concurrentie krijgen van Bergsma, die zich van zijn beste kant liet zien met de zege. Hij kwam solo over de streep, voor dus Maly en de Canadees Antoine Gelinas-Beaulieu. Bart Hoolwerf werd dertiende.

'Prachtig, prachtig, prachtig'

"Prachtig, prachtig, prachtig", roemde de NOS-commentator de zege van Bergsma. Zelf was de oude rot ook meer dan tevreden over zijn prestatie in Salt Lake City. Met zijn 'Amerikaanse coupe', de lange, ongeknipte haren, onder zijn helm weggewerkt, pakte hij zijn achtste wereldbekerzege. "Dit is een hele mooie wedstrijd", was ook Erben Wennemars lovend. "Op zijn ervaring kan hij mee en maakt hij het knap af. Iedereen keek naar Jordan Stolz, maar hij verloor de sprint van Bart Hoolwerf. Dat maakt dit hartstikke leuk."

'Zo wil ik ze hebben'

Bergsma glunderde na afloop van zijn zege bij de NOS. "Dit vind ik mooi ja. Het is niet altijd feest op de mass start, want je moet je momenten krijgen. Het was een zware koers, zo wil ik ze hebben. Dan ben ik in mijn voordeel. Een eindsprint van één ronde zo afmaken, dat is schitterend. Ik moest er voor de start nog even aan denken dat ik hier wereldkampioen werd. Mooi dat dat dan lukt."

