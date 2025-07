Robin Groot verraste vorige maand de schaatswereld met haar besluit om te stoppen met de sport. Nu doet ze een boekje open over haar vertrek bij Team IKO X2O. "Ik merkte dat het me mentaal steeds zwaarder viel."

Groot schuurde in Nederland tegen de top aan op de langere afstanden, maar besloot op 11 juni te stoppen met schaatsen. 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit, maar het is tijd', schreef zij destijds op Instagram. Nu geeft ze op dat platform meer uitleg over de redenen achter die beslissing en over haar toekomst.

Tegenslagen

Een volger vraagt haar waarom ze precies is gestopt. "Het is iets wat langzaam in mijn hoofd is gaan spelen", antwoordt de 24-jarige. "Het vuurtje doofde stukje bij beetje, na jarenlang alles te hebben gegeven en meerdere tegenslagen te hebben verwerkt."

"In de laatste maanden merkte ik dat het me mentaal steeds zwaarder viel en ik er niet meer 100 procent voor kon gaan. En dat weet je: dit is het moment", vervolgt Groot. "Het was zonder twijfel de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen."

Wennen

Iemand anders vraagt zich af waar de ex-schaatsster het meest aan moet wennen sinds het einde van haar sportcarrière. Dat zijn best veel dingen, volgens Groot. "Maar het meeste is toch het ritme en de structuur. Mijn leven was jarenlang ingericht op trainen, eten, rusten en presteren."

"Nu moet ik zelf die structuur opnieuw invullen, zonder vaste schema;s of wedstrijden om naartoe te werken", legt ze uit. "Dat geeft veel vrijheid, maar is ook echt even schakelen."

'Helemaal kapot gaan'

Hoewel haar leven niet meer in teken staat van sport, blijft Groot in beweging. "Ik sport nog steeds bijna elke dag, maar op een totaal andere manier dan voorheen. Tegenwoordig volg ik cross-, strength- en Hyroxlessen in een sportschool bij mij in de buurt. Lekker functioneel trainen en in een uur helemaal kapot gaan."

Dat doet ze vaak samen met haar vriend of met vriendinnen. Maar ze trekt er ook graag zelf opuit om een rondje te fietsen of hardlopen. "Sport en gezond leven blijven gewoon een groot onderdeel van wie ik ben", legt Groot uit. "Alleen doe ik het nu op mijn eigen manier: met focus op fit en sterk blijven. En met ruimte om écht te genieten van het sporten zelf."