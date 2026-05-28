De hele schaatswereld hield een kleine twee maanden geleden haar hart vast toen de Belgische schaatser Jason Suttels betrokken was bij een zwaar ongeluk. Vervolgens wachtte hem een lang herstel en was het nog maar de vraag of hij ooit kon terugkeren op het ijs. Hij geeft nu zelf een eerste update. "Ik kom sterker terug."

In april ging het volledig mis voor de 25-jarige Jason Suttels. De Belgische schaatser annex skeeleraar crashte keihard met zijn motor tijdens een verkeersongeval. Daardoor raakte hij zwaargewond en kon hij door de hevige bloedingen zelfs even bijna niks meer zien. Na diverse operaties en een lange periode van herstel lijkt er nu weer iets van licht aan het eind van de tunnel te zijn voor Suttels.

'Ik ben er nog'

Op zijn eigen Instagram deelt de Vlaming een indrukwekkende update bij een foto waarop hij helemaal ingepakt in een ziekenhuisbed ligt. "Hallo allemaal, zoals jullie weten ben ik betrokken geweest bij een verkeersongeluk dat me bijna het leven kostte, maar dankzij Gods genade ben ik er nog", begint Suttels zijn verhaal.

De afgelopen tijd was het vooral speculeren hoe het met hem ging, want buiten een korte update van zijn coach kwam er geen nieuws naar buiten. Dat had een reden. "Ik heb me stilgehouden omdat dit iets heel persoonlijks was en ik tijd voor mezelf nodig had", licht Suttels verder toe. Hij durft stiekem alweer te dromen van een rentree in de sport.

Rentree

"Nu ben ik weer aan het trainen. De honger, de ambitie en de mentaliteit om de beste te worden en te blijven zijn er nog steeds", aldus de tweevoudig deelnemer aan de WK afstanden. "Dit is slechts een deel van de reis en ik kom sterker terug dan ooit."

De enorme hoeveelheid support van collega's en fans heeft hem erg goed gedaan. "Dank aan iedereen die me in deze tijd heeft gesteund. Elk bericht, elk gebed en elke vorm van steun betekende enorm veel voor me", besluit Suttels. In de reacties laten onder andere topschaatsers Kjeld Nuis en Isabelle van Elst opnieuw hun support achter. Voor Suttels wacht er dus nog wel een lange revalidatie, maar hij wil zelf hoe dan ook weer terugkeren.

