Bjørn Magnussen heeft een nieuwe stap in zijn relatie gezet. De Noorse topschaatser heeft zijn vriendin Kaja Havdal ten huwelijk gevraagd op hun vakantie en ze zei ja.

Magnussen is een Noorse topschaatser die uitkwam op de Olympische Winterspelen van 2022 in China en 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo. De langebaanschaatser uit Trondheim eindigde in Italië als 21e op de 1000 meter en 13e tijdens de 500 meter. In 2022 eindigde Magnussen als 17e op de 500 meter en als 25e op de 1000 meter van de Winterspelen in Beijing.

Magnussen hield het na zijn 1000 meter op de meest recente Winterspelen ook niet droog. " De Olympische Spelen zijn maar eens in de vier jaar. Ik weet hoeveel uren erin zijn gestoken en de weg ernaartoe was loodzwaar. Misschien had ik gehoopt dat het vandaag iets beter zou gaan", zo zei hij tegenover de Noorse media.

Het hoogtepunt van zijn carrière vierde Magnussen in 2020. Daar pakte hij met de Noorse schaatsers een bronzen plak op de ploegenachtervolging tijdens de WK afstanden in Salt Lake City. In november 2025 reed Magnussen wel twee keer een persoonlijk record: 33,99 op de 500 meter in Salt Lake City en 1.07,79 op de 1000 meter in Calgary.

Aanzoek op vakantie

Magnussen is al lange tijd samen met zijn vriendin Havdal. Zij gaat vaak mee naar wedstrijden van haar schaatsende vriend. Zo was Havdal mee naar Inzell voor de laatste World Cup en supporte ze Magnussen ook tijdens de Winterspelen in Milaan. Daarna vertrok het stel voor een welverdiende vakantie naar Thailand. Die vier weken durende reis werd afgesloten met een wel heel bijzonder moment voor allebei.

Aan het einde van de reis ging Magnussen op een knie voor zijn vriendin en besloot hij haar ten huwelijk te vragen. Havdal zei ja, waardoor het stel nu officieel verloofd is. Onder de post reageren veel bekenden uit de schaatswereld. Zo ook Joep Wennemars. "Mooie ontwikkelingen", reageert de topschaatser en vriend van Suzanne Schulting. Ook de Belgische schaatsster Isabelle Van Elst feliciteert het Noorse stel met hun verloving.