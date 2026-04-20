Na haar gouden Olympische Spelen is Xandra Velzeboer zich goed aan het opladen voor het nieuwe seizoen. Dat doet de topschaatsster vanuit een exotische bestemming, waar ze haar volgers laat genieten van kiekjes van haar in badkleding.

Waar de gebroeders Van 't Wout afgelopen zondag aanwezig waren in Limburg bij de Amstel Gold Race, bevindt Velzeboer zich in meer tropische oorden. De 24-jarige topshorttrackster geniet namelijk van een welverdiende vakantie in de Filipijnen.

Exotische vakantie

Daar verblijft Velzeboer echter niet alleen, zo is ze onder meer samen met haar vriend én oud-shorttracker Dennis Visser. Ook is Velzeboer samen met twee huidige leden van TeamNL afgereisd naar een tropisch eiland. Zo is op foto's die ze op Instagram deelt te zien dat ook Bram Steenaart en Teun Boer (gouden medaille winnaar met de mannen-relay), beiden samen met hun vriendin, mee zijn op de exotische vakantie.

Vanuit de Filipijnen deelt Velzeboer ook foto's van haarzelf in badkleding. Deze maken veel indruk op haar duizenden volgers. Zo reageert Selma Poutsma, onderdeel van de Nederlandse relayploeg: "Wauu", vergezeld met emoji's met hartjes ogen. Eerder was Velzeboer nog te vinden in de sneeuw tijdens een skivakantie samen met haar zus Michelle.

Gouden Olympische Spelen

Al deze vakanties kon Velzeboer goed gebruiken. Zo was ze tijdens de Olympische Spelen in Milaan fenomenaal. Zo won ze goud op de 500 én 1000 meter. Op de gemengde en vrouwen-relay ging het echter mis voor haar. Dankzij valpartijen van haar en haar zus, bleven op die onderdelen medailles uit.

Deze zure nasmaak kon Velzeboer gelukkig snel wegspoelen. Tijdens de WK shorttrack in Montréal een aantal weken later won ze met de Nederlandse dames de wereldtitel op de relay. Individueel pakte Velzeboer daar wederom de gouden medaille op de 500 meter.