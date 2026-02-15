De olympische 500 meter in Milaan draaide uit op een zinderend duel tussen Jordan Stolz en Jenning de Boo, met een historische toptijd als resultaat. Terwijl het publiek nog nagenoot van die razendsnelle strijd om goud, eindigde de avond voor Bjorn Magnussen in pure emotie. De 28-jarige Noor kon het tijdens zijn interview niet droog houden.

Stolz knalde in 33,77 naar zijn tweede gouden medaille en noteerde een nieuw olympisch record. Maar makkelijk ging het allerminst: De Boo zat hem met een ijzersterke rit tot het laatste moment op de hielen, waardoor het duel om goud tot diep in de slotmeters spannend bleef. De toptijd van Stolz zorgde internationaal voor veel ongeloof. "Wat een geweldige schaatser is Jordan Stolz. Hij wint wanneer hij dat wil", klonk het bij de Noorse omroep NRK.

Noor kijkt vol ongeloof naar Jordan Stolz

Op het koningsnummer lag het niveau ongekend hoog. Voor Magnussen werd pijnlijk duidelijk dat hij daar weinig tegenover kon zetten. De Noor zag hoe het tempo tot extreme hoogtes werd opgeschroefd en kon zijn ongeloof over Stolz nauwelijks verbergen. "Hij is uniek. Niet ver van het wereldrecord in het laagland. Het is echt waanzinnig als ik hem 33,77 zie rijden. Ik snap niet hoe dat mogelijk is."

Zelf eindigde Magnussen als dertiende in wat inmiddels wordt gezien als een van de snelste 500 meters uit de geschiedenis. De teleurstelling was zichtbaar toen hij na afloop voor de camera verscheen. "Ik raak wel eens ontmoedigd als je faalt op het moment dat het er het meest toe doet", zei hij terwijl de emoties hem overmanden. "De Olympische Spelen zijn maar eens in de vier jaar. Ik weet hoeveel uren erin zijn gestoken en de weg ernaartoe was loodzwaar. Misschien had ik gehoopt dat het vandaag iets beter zou gaan."

Ongekende 500 meter

Toch probeerde de Noor het ook in perspectief te plaatsen. Hij benadrukte dat hij dit seizoen meerdere sterke races heeft gereden, maar dat het op het belangrijkste moment nét niet samenkwam. "Ik weet van mezelf dat ik dit jaar goed heb gepresteerd. Alleen hoop je dat het er juist vandaag uitkomt."

Volgens NRK-commentator Even Wetten zegt dat vooral iets over het extreme niveau van deze 500 meter. Hij stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Op een schaal van nul tot tien zijn de Olympische Spelen een 10. Maar de 500 meter schaatsen… die krijgt een 12."