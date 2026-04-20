Rico Verhoeven is vol in training voor zijn partij met Oleksandr Usyk. Daarvan deelt hij ook beelden op social media en die inspireren andere sporters blijkbaar. In ieder geval topschaatsster Joy Beune.

Verhoeven vecht op 23 mei zijn langverwachte bokspartij tegen Usyk. Bij winst is hij de nieuwe wereldkampioen en dus wil hij niets aan het toeval overlaten. De Nederlander is vol in training en deelt daarvan ook beelden op zijn sociale media. Maandag was het voor Verhoeven tijd voor een training die er voor fans misschien wat gek uit kan zien.

Opmerkelijke trainingen

De vechter moet om klappen te kunnen ontwijken snel kunnen bewegen met zijn hoofd en daarvoor heeft Verhoeven een instrument. De knokker doet een band om zijn hoofd en zet aan de zijkant gewichten. Vervolgens gaat hij op een bankje liggen en beweegt hij zijn hoofd op meerdere manieren, waardoor hij zijn nekspieren sterker kan maken. Een zware training, want Verhoeven zet bij de beelden de tekst: 'Laat het branden'.

Verhoeven deelde zondag ook al beelden van een bijzondere training. Toen sloeg hij tegen een tennisbal aan een touwtje die vast zat aan zijn hoofd. Zo traint Verhoeven zijn reactievermogen en zijn precisie voor de wedstrijd tegen de ongeslagen knokker uit Oekraïne. 23 mei staan de twee in de ring tussen de piramides van Giza in Egypte.

Joy Beune

De beelden van Verhoeven werken nogal inspirerend voor andere topsporters. Bijvoorbeeld voor schaatsster Beune. Zij ziet de beelden ook voorbij komen op haar Instagram en overweegt haar trainingsroutine aan te passen. "Ik neem oefening één ook mee in mijn schema", reageert Beune onder de video. Ook Verhoeven zijn verloofde reageert: 'Het volgende niveau. Altijd, elke dag', reageert Naomy van Beem trots op de beelden van haar geliefde.

Robert Doornbos

Ook ex-coureur Robert Doornbos kan het niet laten om te reageren onder de post van Verhoeven. Hij trekt het direct naar zijn eigen sport. "Je neemt dat sim racen nu wel heel serieus he", reageert Doornbos doelend op de racesimulaties die hij veel doet.