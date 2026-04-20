Jutta Leerdam is tegenwoordig één van de grootste sterren die Nederland rijk is. Daardoor wordt er ook te pas en te onpas wat over haar gezegd, positief en negatief. Maandag geeft Leerdam haar fans daar een openhartig advies over.

Jutta Leerdam schittert zowel op de schaatsbaan als daarbuiten. Haar status als wereldster is inmiddels tot hoge hoogtes gestegen. Met miljoenen volgers ziet de topschaatsster dan ook goed in dat ze een voorbeeldfunctie heeft. En daar maakt ze maandag goed gebruik van, om haar volgers een wijze les bij te brengen.

Belangrijk advies

Leerdam werd onlangs officieel geïnstalleerd als atleet van sportgigant Nike. Daarmee kwam ze in een rijtje met de grote der aarden, zoals toptennisser Carlos Alcaraz, voetballer Vinícius Júnior en basketballer Luka Doncic. Daar komt natuurlijk ook een toepasselijke voorbeeldfuncite bij kijken, waar de 27-jarige Westlandse op inspeelt met een belangrijk advies.

"Stop met je iets aan te trekken van de meningen van mensen waar je zelf geen advies van zou aannemen", valt er te lezen in de TikTok-video die Leerdam met haar volgers deelt. "Ik ben zo blij dat ik dat nooit gedaan heb. Zie dit als een teken", geeft ze haar fans nog mee. En Leerdam weet als de beste dat je maar beter niks kunt aantrekken van alles wat er over je wordt gezegd en geschreven.

Voorbeeldfunctie

Tijdens de Olympische Spelen in Milaan was er ontzettend veel te doen rond de persoon Jutta Leerdam. Zo kwam ze meermaals negatief in het nieuws, toen ze onder meer reisde met een privé-jet en er zelf voor koos om eventjes niet met de aanwezige pers te praten. Hoe Leerdam daarmee om is gegaan, is indrukwekkend. De olympisch kampioene op de 1000 meter leek zich er zo goed als niks van aan te trekken.

Momenteel is Leerdam nog altijd druk met van alles en nog wat behalve de schaatssport. Afgelopen weekend dook ze plots op in wereldstad New York. Daar maakte ze een bijzonder bezoekje. Ze heeft het bijzonder naar haar zin, als we haar Instagram mogen geloven. "New York, ik houd van je", schrijft ze bij een post met plaatjes uit The Big Apple. Met al haar nieuwe uitstapjes kan niemand inmiddels meer om haar heen. Bovendien is Leerdam een absoluut voorbeeld voor veel van haar trouwe fans.