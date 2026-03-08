Niet alleen legendarische schaatsers als Martina Sablikova en Miho Takagi namen in Thialf na de WK allround afscheid van de sport, ook NOS-verslaggever Bert Maalderink beleefde zijn laatste uren in de schaatswereld. Vlak na zijn interview op het middenterrein met de zilveren Metodej Jilek werd hij in het zonnetje gezet.

Maalderink staat normaliter achter of net naast de camera en komt dus zelden in beeld, maar zondag moest hij even voor de camera verschijnen. De bekende schaatsverslaggever neemt na de WK allround noodgedwongen afscheid van zijn werk, omdat hij ernstig ziek is. Dat wilde schaatsicoon Ireen Wüst, die Maalderink jarenlang meemaakte als journalist en de laatste jaren als NOS-collega, niet ongezien voorbij laten gaan.

Bloemetje en zoenen van Wüst

"Bert, dit was ook jouw laatste weekend. Ik denk dat ik namens heel Nederland spreek als ik zeg dat we je gaan missen. Soms wat kritische, maar vaak ook mooie interviews. Namens heel Nederland een bloemetje en bedankt", sloot ze haar boodschap aan Maalderink af, gevolgd door een bloemetje en drie zoenen. Presentator Jeroen Stomphorst zwaaide zijn collega vanaf de desk ook uit en vroeg analist Erben Wennemars het afscheid van Maalderink te duiden.

'Soms heb je een vreselijke hekel aan hem'

"Dit verdient hij zeker. Hij staat al twintig, vijfentwintig jaar voor al die schaatsers. Soms heb je een vreselijke hekel aan hem, maar hij stelt wel de juiste vragen. Hij geeft je ook altijd de mogelijkheid om je weerwoord te geven. Hartstikke mooi, bedankt Bert. Het is een soort grande finale van het schaatsseizoen. Martina Sablikova neemt afscheid, Miho Takagi ook. Thialf is mooier dan ooit. Het publiek blijft allemaal zitten, het is geweldig en fantastisch geweest."

WK allround in buitenlucht

Over twee jaar is er weer een WK allround, dan dus zonder Maalderink, Sablikova en Takagi. Zij gaan niet meemaken dat de WK allround terugkeert in de buitenlucht. Er is volgens Stomphorst, Wennemars en Wüst veel gaande over de terugkeer van het toernooi in het Olympisch Stadion in Amsterdam. "Dat is iets magisch", weet Wüst ook uit haar tijd.