De slotdag van de WK allround stond in het teken van meer dan alleen de winnaars en podia te bekronen. Er nemen na het laatste toernooi van het schaatsseizoen 2025-2026 ook grote en minder grote namen afscheid. In Thialf was er volop aandacht voor legendes Miho Takagi en Martina Sablikova. En Ireen Wüst wilde graag onderdeel zijn van haar afzwaaiende voormalig concurrenten.

Takagi sloot haar allerlaatste rit in haar carrière af met het brons op de WK allround. De 31-jarige Japanse gaf na de Olympische Spelen in Milaan aan dat ze snel zou stoppen met schaatsen. Dat haar afscheid in Heerenveen plaats zou vinden, voor een uitzinnige en uitverkochte tribune, wist ze toen al. Toen ze in haar rechtstreekse rit op de 5000 meter tegen Ragne Wiklund over de streep kwam, kon het zwaaien beginnen.

Miho Takagi en Martina Sablikova

Met een aantal ererondjes nam ze afscheid van het immer enthousiaste schaatspubliek. Met een Japanse vlag om haar schouders en een bosje Hollandse tulpen in haar hand nam ze nog één keer alle aandacht in zich op. Ze kreeg al snel gezelschap in de inrijbaan van een andere legende: Martina Sablikova. De 38-jarige Tsjechische stapte zaterdag al uit het allroundtoernooi, maar verscheen zondag alsnog op het ijs. Dit keer als coach van haar vriendin Nikola Zdrahalova.

Foto met Ireen Wüst

Na de laatste ritten van de afzwaaiende legendes was het tijd voor een kleine huldiging in Thialf. Allebei werden ze decennialang geliefd door zeker de Nederlandse fans en dus gaven zij hen een passend afscheid. Ook Sablikova maakte nog een paar rondjes met de Tsjechische vlag om haar schouders, voordat ze op het middenterrein haar grote rivale Ireen Wüst tegenkwam. Op de lange afstanden vochten de twee jarenlang loeispannende strijd om de medailles.

Indrukwekkende carrières

Toen de drie samenkwamen, Wüst (39) al een tijdje gestopt met schaatsen en werkzaam bij de NOS, werd er tijd genomen voor één laatste selfie. Drie ultieme schaatskampioenen op een rij: Wüst, Takagi en Sablikova. Ter illustratie: samen wonnen ze elf keer olympisch goud, elf keer olympisch zilver en acht keer olympisch brons. Tel daar een totaal van 52 gouden medailles op WK's (afstanden, allround & sprint) bij elkaar op en je kunt met recht spreken van de drie grootste schaatssters aller tijden.