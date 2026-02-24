De succesvolle Nederlandse olympische ploeg is maandag weer teruggekomen in Nederland na de Spelen in Milaan. Dat geldt ook voor gouden schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong, die een warm welkom kreeg van haar bekende zus.

Na een intense periode is Rijpma-de Jong weer thuis. Hier werd ze op warme wijze omhelsd door haar jongere zus Michelle, die eveneens topschaatsster is. Beiden plaatsten beelden op Instagram van de hereniging, met op de achtergrond allerlei versieringen zoals oranje ballonnen en een Nederlandse vlag. "Een warm welkom thuis", leest het bijschrift.

Hereniging na Winterspelen

De twee zagen elkaar weer voor het eerst nadat Antoinette naar Milaan was afgereisd voor de Spelen. Michelle was er namelijk niet bij om haar oudere zus aan te moedigen. Dat had echter een logische reden.

De zussen schaatsen allebei op hoog niveau, en vier jaar geleden stonden ze allebei op het ijs tijdens de Winterspelen van Peking. Dit jaar was de 26-jarige Michelle, die tegenwoordig voor Team Staan rijdt, echter niet gekwalificeerd voor de Spelen.

Michelle reisde ook niet af naar Italië om haar grote zus aan te moedigen. Zij moest zich namelijk voorbereiden in Nederland op de NK sprint, die een week na de Spelen plaatsvinden. Voor haar is het lastig", vertelde Rijpma-de Jong daarover aan het AD. "Zij wilde hier heel graag zijn."

Vlucht naar huis

Rijpma-de Jong was overigens niet de enige atleet die op maandag is thuisgekomen van de Winterspelen in Milaan. Zo vloog een groot deel van de succesvolle Nederlandse olympische ploeg terug naar huis. Tijdens de vlucht van TeamNL in een Boeing 737-800 van KLM werden de atleten in het Nederlandse luchtruim begeleid door F-35’s.

Daarnaast was er ook een warm onthaal op Schiphol voor de atleten. Zeker honderd mensen stonden de ploeg op de Amsterdamse luchthaven op te wachten. Bij de aankomsthal was een oranje loper neergelegd om de olympiërs te onthalen.

Gouden plak

De 30-jarige Rijpma-de Jong zorgde afgelopen vrijdag op de Winterspelen in Milaan voor een grote verrassing. De schaatsster van Team Reggeborgh werd vooraf gezien als een kanshebber op een medaille, maar gold zeker niet als de uitgesproken favoriet voor goud. Toch wist ze iedereen te verrassen door de titel te pakken. Op het podium kreeg ze gezelschap van de Noorse Ragne Wiklund, die zilver won, en de Canadese Valérie Maltais, die brons pakte.