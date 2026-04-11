Jutta Leerdam bouwde heel gestaag aan haar schaatscarrière. Dat alles met het doel om olympisch kampioene te worden op de 1000 meter. Daar slaagde ze afgelopen februari in. Naast haar loopbaan timmerde ze ook aan de weg als influencer. Gezien haar succes heeft Leerdam nu een belangrijke stap gezet voor het leven ná haar schaatsbestaan.

Vanwege haar blonde lokken en typerende eyeliner was Leerdam altijd al een opvallende verschijning op de schaatsbaan. Mede door haar looks bouwde ze een enorme schare fans op. Maar ook haar successen droegen daar enorm aan bij. De socials van Leerdam explodeerden helemaal toen ze een relatie kreeg met de Amerikaanse boksende influencer Jake Paul, met wie ze sinds maart 2025 verloofd is.

'Zeldzame' Jutta Leerdam

Leerdam slechtte daardoor de magische grens van 5 miljoen volgers op Instagram. Momenteel staat daar de teller op 6,5 miljoen fans door haar imponerende Olympische Winterspelen. Ook op TikTok bouwde ze een imperium op met 3,3 miljoen volgers. Het maakt de Westlandse enorm aantrekkelijk voor grote merken om mee samen te werken. "Merken zijn vooral op zoek naar zo'n enorm publieksbereik", zei de Engelse professor Rob Wilson eerder al in gesprek met Daily Mail.

"Zij (Leerdam, red.) heeft authenticiteit, de geloofwaardigheid van haar prestaties en de aansluiting bij het publiek, wat erg krachtig is. Die drie eigenschappen zijn vrij zeldzaam is voor één atleet."

Nieuw bedrijf voor Jutta Leerdam

Door al haar sociale mediakanalen kan Leerdam inmiddels goed verdienen. Zo heeft ze bijvoorbeeld een samenwerking met sportgigant Nike. Door al die deals met grote merken heeft Leerdam een eigen bedrijfje gestart volgens Bekende Buren: Julemo B.V..

Op de site van de Kamer van Koophandel staat het volgende over Leerdams besloten vennootschap: Het aangaan, ontwikkelen en beheren van commerciële samenwerkingen en partnerschappen met merken, waaronder het adviseren over en het faciliteren van brand partnerships, het opzetten van marketing- en promotionele activiteiten.

Schaatstoekomst

Leerdam verblijft momenteel aan de andere kant van de wereld bij haar verloofde Jake Paul. Nog altijd heeft ze geen duidelijkheid gegeven over haar toekomst als schaatsster. Het koppel heeft er nooit een geheim van gemaakt vroeg een gezin te willen stichten. Na afloop van de Olympische Winterspelen liet Leerdam de deur op een kier wat betreft haar carrière.

"Ik heb in het schaatsen alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar het is wel echt mijn passie", sprak ze na haar zilveren medaille op de 500 meter. "Ik houd van de schaatssport en van de beweging en het gevoel met het ijs. De snelheid die ik kan genereren met mijn eigen lichaam, geeft mij zo'n mooi gevoel. Ik moet het daarom goed afwegen in mijn hoofd."