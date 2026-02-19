De Olympische Spelen hebben Jutta Leerdam bepaald geen windeieren gelegd. Door haar gouden en zilveren medaille nam haar (sociale) media-aandacht weer een vlucht. Het maakt haar nóg gewilder voor grote bedrijven. Volgens een kenner kan de Nederlandse topschaatsster miljoenen verdienen.

Leerdam zag een droom uitkomen in Milaan: olympisch goud op haar geliefde 1000 meter. Na afloop van de wonderlijke zege ritste ze haar schaatspak open. Daaronder prijkte het logo van sportgigant Nike. Insiders dachten te weten dat ze meer dan 1 miljoen euro overhoudt aan de deal met het merk. Als klap op de vuurpijl verdient ze ook nog tussen de 75.000 en 100.000 euro per gesponsorde post op Instagram. Maar er zit nog veel meer in het vat.

Miljoenen lonken voor Jutta Leerdam na olympisch succes

Leerdam schitterde op de Winterspelen met heroïsche sportprestaties, maar ook met haar persoonlijke merk. Volgens professor Rob Wilson, gespecialiseerd in de zakelijke en financiële aspecten van sport, zal Leerdams verdienmodel alleen maar toenemen. Hij verwacht zelfs dat Leerdam in de buurt kan komen van freestyleskiester Eileen Gu, de 'rijkste olympiër' in Milaan.

"Gezien haar podiumsuccessen in combinatie met de grote betrokkenheid op sociale media die ze duidelijk heeft, praat je waarschijnlijk over een bedrag tussen de 8 en 10 miljoen pond per jaar", zegt Wilson in gesprek met Daily Mail. Dat komt neer op tussen de 9,1 en 11,4 miljoen euro. Wel plaatst de professor er een kanttekening bij: "Dat is met name tijdens de piekperiodes van de Olympische Spelen."

Jutta Leerdam bepaalt eigen succes

Daar zit nog wel grote onzekerheid, aangezien Leerdam twijfelt over haar toekomst als schaatsster. Ook moet de Nederlandse volgens Wilson dan meer dan alleen sportkleding aanbieden. Denk aan beauty, wellness of luxeartikelen. De roem van haar verloofde Jake Paul staat los van het succes van Leerdam, denkt de professor. "Het gaat om haar en wat ze kan."

Wel kan de relatie met Paul Leerdams bekendheid in bepaalde markten versnellen. Wilson wijst naar glamourkoppel Travis Kelce (American footballer) en popzangeres Taylor Swift. "Want merken zijn vooral op zoek naar zo'n enorm publieksbereik. Zij (Leerdam, red.) heeft authenticiteit, de geloofwaardigheid van haar prestaties en de aansluiting bij het publiek, wat erg krachtig is. Die drie eigenschappen zijn vrij zeldzaam is voor één atleet."

De deal met Nike heeft Leerdam dan ook helemaal zelf verdiend. "Ze contracteren geen atleten alleen maar vanwege met wie ze uitgaan of met wie ze een relatie hebben. Ze zoeken naar wat zij beschouwen als commercieel aantrekkelijke kampioenen met een enorm wereldwijd potentieel. De stap die Nike zet, laat zien hoeveel vertrouwen ze in haar hebben en in haar vermogen om op de lange termijn geld te verdienen."