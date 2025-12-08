Het World Cup-weekend in Heerenveen is weer achter de rug. De volgende wedstrijd die in Thialf wordt verreden is het beruchte OKT (olympisch kwalificatietoernooi). Schaatsgrootheid Marianne Timmer waarschuwt voor een 'slagveld', na het zien van het Nederlandse niveau. "Dat is zo uniek in deze generatie."

Ondanks een voor Nederland succesvol weekend in Heerenveen, hebben de meeste Nederlandse topschaatsers nog niet het achterste van hun tong laten zien. Dat verklaart waarom de internationale concurrentie nu vaak beter lijkt dan de Nederlandse rijders, aldus Jorrit Bergsma in gesprek met Sportnieuws.nl na zijn rit op de 10 kilometer. "Onze opbouw ligt gewoon anders. De internationale toppers piekten op de afgelopen World Cups om zich op die manier te plaatsen voor de Olympische Spelen. Voor ons zit het seizoen gewoon anders in elkaar."

'Slagveld'

De ogen in Nederland zijn gericht op het eind van deze maand. Dan worden pas echt de knikkers verdeeld tijdens het OKT. Bergsma noemde dit toernooi een 'slagveld'. Bij het horen van die term haakt schaatsicoon Marianne Timmer gelijk in: "Absoluut!", stelt ze in de videopodcast Sportniews.nl Dromen van Goud.

'Dat is zo uniek'

Volgens Timmer geeft hard rijden tijdens de eerste World Cups nog geen garantie voor een ticket naar de Olympische Spelen in Milaan. "Je moet je plaatsen aan het einde van de maand. Daar moet je gewoon staan. Dat wordt inderdaad een slagveld. We gaan daar drama en vrolijkheid zien."

Het belooft een ontzettend spannend toernooi te worden, ziet ook Timmer. Dat komt vooral omdat de nationale concurrentie moordend is. "Onze dichtheid qua toppers, dat is zo uniek in deze generatie. Het wordt een mega mooi evenement." Volgens de tweevoudig olympisch kampioen gaat één ding cruciaal zijn tijdens het OKT: "De vorm van de dag is van levensbelang."

'Jankzone'

Tijdens de afgelopen World Cup-wedstrijd in Thialf konden de schaatsers zich tussen de wedstrijden terugtrekken in de zogenaamde 'knuffelruimte'. In deze ruimte liepen puppy's rond, zodat de rijders de stress van de wedstrijd even konden vergeten.

Deze ruimte is ook van de partij tijdens het OKT en Timmer voorspelt dat deze goed gebruikt gaat worden. "Het is wel lekker als je meerdere races op een dag hebt, dat je je even terug kan trekken." Toch denkt de 51-jarige oud-topschaatsster dat deze ruimte tijdens het toernooi ook voor een andere redenen gaat fungeren. "Straks wordt het de jankzone." Het OKT wordt verreden van 26 december tot en met 30 december.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.