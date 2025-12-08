Angel Daleman maakte afgelopen schaatsweekend wederom indruk met een juniorenbaanrecord op de 1500 meter. Het Nederlandse schaatstalent is in een uitstekende vorm, ziet ook schaatsicoon Marianne Timmer. Zij deelt dan ook een waarschuwing uit aan de rest van het deelnemersveld richting het OKT.

Daleman is in een uitstekende vorm richting het OKT en aansluitend mogelijk de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. De achttienjarige schaatsster brak twee weken geleden nog het werelrecord voor junioren op de 500 meter in Calgary. Afgelopen weekend in Thialf deed ze daar ook nog eens een juniorenbaanrecord bij door 1.53,98 te rijden op de 1500 meter. Daleman eindigde met die tijd zelfs zesde op de eindnotering van de 1500 meter in Thialf en liet dus zien dat ze met de besten mee kan op die afstand.

'Levensgevaarlijk voor het OKT'

Timmer waarschuwt in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de rest van het deelnemersveld dat ze moeten oppassen voor de ontketende Daleman. "Ja, ze straalt. Super sterk en ze vloog er ook inderdaad in. Het is een sterke dame. Dit geeft natuurlijk vertrouwen, ook richting het OKT. Levensgevaarlijk voor iedereen", luidt de conclusie van Timmer na het zien van weer een ijzersterk World Cup-weekend van Daleman.

Daleman is met haar achttien jaar nog altijd piepjong en ze moet dus ook nog veel ervaring op doen. Dit merkt Timmer ook bij het schaatstalent. "Bij haar is nog constant het zoeken: Waar is mijn grens, waar is mijn grens? Het is echt nog een jonge hond die nog inderdaad op zoek is van waar ligt mijn grens eigenlijk? En volgens mij is die nog lang niet bereikt. Ze is ook nu nog aan het ontdekken wat er kan. En dat gaat natuurlijk in stappen en niet in één grote stap."

Materiaal

Onlangs wisselde Daleman nog van schoen en na haar race vertelde ze al tegen Sportnieuws.nl dat ze dit 'wel een beetje spannend' vond. Ook Timmer vertelt uit ervaring dat een materiaalwissel soms een vervelende uitwerking kan hebben. "Blijkbaar heeft ze dus in haar materiaal een beetje onzekerheid gehad. Die schoenen worden op maat gemaakt, dus alles is toch weer net even anders. Het is best wel fijngevoelig. Dat moet als een huis voelen en je mag je geen zorgen maken. Ik denk dat zij daarin aan het zoeken is geweest en blijkbaar is deze match tien keer beter."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

