De toppers in de schaatswereld hebben doorgaans het meeste succes op het ijs, maar dat geldt niet voor iedereen. Waar topschaatssters als Joy Beune, Jutta Leerdam en Miho Takagi doorgaans de snelle tijden voor zich laten spreken, is er een collega die vooral zonder schaatspak de harten van de fans steelt.

Het gaat om de Roemeens-Canadese schaatsster Alexandra Ianculescu. Zij realiseerde zich al een tijd geleden dat ze met schaatsen alleen nooit het grote geld gaat verdienen en gooide het daarom voor een deel over een andere boeg.

Met het exclusieve platform OnlyFans is ze bijzonder succesvol. Eerst wilde ze er niets van hebben, maar uiteindelijk zag ze dat ze simpelweg goud in handen had. "Ik zag wat ik de eerste maanden binnenkreeg en heb mijn leven toen omgegooid op een goede manier", vertelde Ianculescu eerder. "Ook kan ik eindelijk iets met plezier doen, in plaats van drie parttime baantjes naast het leven van iemand die de Olympische Spelen probeert te halen."

Foto voor haar Instagramvolgers

Daarom trakteert ze ook haar Instagramvolgers op wat foto's waarmee Ianculescu liefhebbers voor OnlyFans probeert te ronselen. Deze woensdag trekt ze schaars gekleed door het bos. Naar eigen zeggen met een duidelijke missie. "Ik ben hier gewoon om naar spinnen te kijken." Dat lukt overigens, want ze deelt ook een video waarin ze een spin in haar zichtveld heeft. Haar volgers hebben echter vooral oog voor de olympiër en haar kleding.

Olympische Spelen als schaatsster

De 33-jarige schaatsster kende haar beste jaren op schaatsgebied pakweg acht jaar geleden. Toen nam ze deel aan de WK sprint in 2017 en 2018. In dat laatste jaar wist ze zich te plaatsen op de Olympische Winterspelen. in 2018 wist ze zich te plaatsen voor de 500 meter. Daar kon ze niet voor een stunt zorgen. Ze eindigde slechts als 31ste op de kortste sprintafstand.

Zware valpartij

Inmiddels is ze voornamelijk aan het wielrennen en hoopt op de fiets ook deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen. Die voorbereiding op Los Angeles 2028 liep dit jaar echter een enorme deuk op. De ervaren topsportster kwam namelijk hard ten val en dat had verregaande gevolgen. Ze brak haar stuitbeen en kon daardoor lange tijd niet op niveau sporten.