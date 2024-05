Oud-schaatsster verdient nu bakken met geld dankzij OnlyFans: 'Er is echt een superhoge vraag'

Bij de naam Alexandra Ianculescu gaat vast niet meteen een belletje rinkelen. De Roemeens-Canadese schaatsster stond in 2018 op de Olympische Winterspelen, maar timmert nu op andere manieren flink aan de weg. Zo is ze nu wielrenster, ontwerpt ze schaats- en wielerkleding en is ze vooral een van de grootste sterren op het platform OnlyFans.

De 32-jarige werd geboren in Roemenië, maar schaatste jarenlang onder de Canadese vlag. Haar meest opvallende prestatie: deelname aan de Olympische Spelen van 2018, waar ze 31e werd op de 500 meter. Na haar schaatsloopbaan verdient ze op verschillende manieren geld. Zo heeft ze een grote wielerdroom en maakt ze de schaatspakken voor een Groningse wielerploeg. Maar het meeste succes heeft ze op het platform OnlyFans, waar mensen via een lidmaatschap betalen voor speciale content.

Volgens Ianculescu brengt het OnlyFans-account bij haar het meeste geld in het laatje. "Met OnlyFans betaal ik voor mijn huur en mijn eten, voor alle hoofdzaken", zo vertelt ze in gesprek met Schaatsinside. Het idee kwam per toeval tot stand toen ze een bikinifoto op Instagram plaatste. Daar kwamen zo veel likes op, dat ze na even twijfelen serieus werk van OnlyFans maakte.

Vijf dagen om op berichten te reageren

Het levert haar in ieder geval een flink zakcentje op. "Er is echt een superhoge vraag", vertelt Ianculescu. Het kost haar soms vijf dagen om op berichten te reageren en er gaat volgens de brunette enorm veel tijd in zitten. "Maar ik vind het leuk en ik geniet er echt van. Het is een soort van cool, omdat ik op Instagram ook berichten krijg, maar ik heb in de verste verten geen tijd om dat op mijn telefoon te beantwoorden. Dus als ik al op mijn telefoon zit, dan zorg ik dat het voor OnlyFans is, ook omdat mensen daar betalen."

Droom als wielrenster

Naast haar OnlyFans-loopbaan en carrière als ontwerpster van wieler- en schaatskleding timmert Ianculescu ook op topsportgebied aardig aan de weg. Na haar schaatsloopbaan heeft ze nu een nieuwe droom: ze wil profwielrenster worden en is nog gemotiveerder dan toen ze schaatsster was. "Hoe meer moeite ik er in steek, hoe leuker ik het vind. Dat is nou de beste motivatie die je kunt krijgen. Ik hou er echt van en weet niet waarom ik er niet eerder aan ben begonnen."

Nog altijd op het ijs

Hoewel ze al jarenlang gestopt is, is ze nog geregeld op het ijs te vinden als schaatsster. Elke winter schaatst Ianculescu nog, maar sloeg ze wel een aanbieding af om weer bij een marathonteam aan de slag te gaan. "Ik weet niet of ik meer dan vijf rondjes aankan", klinkt het lachend. Een comeback op het ijs hangt ook af van haar plannen op de wielrenfiets. "Misschien word ik wel heel fit met wielrennen en schaats ik op een dag ook marathons, wie weet."