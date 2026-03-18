De Vikingrace is dé plek waar schaatsscouts jong talent in actie zien. Afgelopen weekend werd er volop gereden in Thialf door toekomstige topschaatsers. Eén naam sprong er daarbij uit: de zestienjarige Nienke Meesters. Zij zette een indrukwekkende tijd neer op de 1500 meter. Voormalig tophockeysters én schaatsfans Ellen Hoog en Naomi van As zijn razend enthousiast over het jonge talent.

“Afgelopen weekend werd in Thialf de Vikingrace gereden. Dat is een schaatswedstrijd tussen alle grote internationale schaatstalenten”, legt Hoog uit. “En over talenten gesproken: Nienke Meesters! 16 jaar en zij zette een waanzinnige tijd neer op de 1500 meter.”

Hoog vervolgt: “1.57,88! Haar doel was om onder de twee minuten te schaatsen, maar zo ver eronder vond ze zelf ook wel heel bizar. Ze zei dat het inschaatsen al heel goed ging. Ze ging er volle bak voor.”

'Zes seconden van haar PR af'

Hoog is onder de indruk van de prestatie. “Ze is nog lekker zo onbevangen. Echt een gigatalent.” Van As vult aan: “Gewoon zes seconden van haar PR afgereden.” Waarop Hoog reageert met gevoel voor understatement: “Dan mag je wel tevreden zijn.”

“Zes seconden is serieus veel. De toppers rijden 1.52 nog wat in Thialf”, legt Van As uit. “Ze is nog jong, ze heeft nog even. Maar om het verschil aan te geven: dat is de tijd van een wereldkampioen. Dan vind ik het verschil nog niet eens zo heel groot klinken, want in de aankomende jaren kan zij natuurlijk nog zoveel beter worden en veel seconden eraf rijden.”

Nieuwe talenten

Volgens Van As is het interessant om te zien hoe talent zich ontwikkelt richting de volgende Spelen. “Na zo’n Olympische Spelen komt er weer een nieuwe vierjarige cyclus. Dat is wel leuk om te zien: welke talenten komen eraan?”

Hoog hoe het scouten werkt in het schaatsen. “Zitten die teams dan ook heel erg te kijken bij zo’n Vikingrace? Weten zij al wat eraan komt aan talent?” Van As, wiens partner Sven Kramer commercieel directeur is van Team Essent, geeft daar antwoord op. “Er wordt wel gekeken, ja. Maar met talenten, even kijkend naar hockey: 90 procent redt het niet.”

Hoog herkent dat beeld. “Zelfs speelsters die als hét talent naar het Nederlands elftal doorschoven, kunnen na soms één of twee jaar het niveau niet aan. Het heeft natuurlijk met zoveel dingen te maken. Het is echt niet alleen goed kunnen schaatsen of hockeyen. Het is ook mindset, discipline, hoe je je lichamelijk ontwikkelt tussen je 15e en 20e. Er komt zoveel bij kijken.”

Van As vult aan: “En of je het ervoor over hebt. Of je wilt dat dat je leven is, of dat je ook andere dingen heel interessant vindt.” Omdat de talenten nog geen achttien zijn, is het voor commerciële ploegen voorlopig nog afwachten. “Ze mogen pas bij commerciële ploegen als ze achttien zijn, dus dat duurt nog even. Ze heeft nog tijd. No pressure”, besluit Van As.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het nog één keer uitgebreid over schaatsen en shorttrack voordat de sporters aan hun welverdiende vakantie beginnen. Ook wordt de teleurstellende race van Max Verstappen besproken en blikken ze vooruit op het WK indooratletiek van komend weekend. Luister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder: