De Nederlandse shorttrackvrouwen zijn de kersverse wereldkampioen op de relay. De toekomst lijkt ook al in veilige handen te zijn. De negentienjarige Birgit Radt hoopt door haar succesvolle seizoen volgend jaar de stap te maken naar TeamNL.

Bijna alle gouden medailles op de NK shorttrack voor junioren gingen naar Radt. Op eentje na: op de 1500 meter werd ze tweede. "Daar baalde ik zaterdag flink van, want ik werd tweede door een actie van iemand die me uit de baan beukte", zo vertelde Radt tegen Schaatsen.nl. "Zo kon er een ander me nog passeren in de slotronde. Ik kon er niets aan doen, reed een goede rit. Dus ja, ik was erg blij dat ik een dag erna de beide andere afstanden wel heb kunnen winnen. Fijn dat ik het jaar zo heb kunnen afsluiten."

Grote ambities

Een goed seizoen heeft Radt zeker gehad. Zo behoort ze bij de junioren tot de wereldtop en pakte ze op de WK junioren in Salt Lake City zilver op de mixed relay. Ook was ze twee jaar geleden al actief op de jeugd-Olympische Spelen.

Door deze resultaten mikt Radt op een plekje bij TeamNL voor volgend seizoen. "Ik hoop dat ik volgend seizoen mag aansluiten bij de nationale selectie. Daar train ik al jaren vrijwel dagelijks voor", vertelde ze zelf.

'Er zal ongetwijfeld overleg komen met Niels'

Ook haar coach denk dat een stap hogerop er volgend jaar inzit voor zijn pupil. "Ze wilde per se dit weekend bewijzen dat ze de beste is, en dat is aardig gelukt. Wat de volgende stap zal zijn, weet ik niet. Er zal ongetwijfeld overleg komen met Niels Kerstholt, om te horen wat hij van plan is. Maar een ding is zeker: Birgit heeft de ambitie." Voorlopig is er nog niets bevestigd rond de toekomst van Radt.