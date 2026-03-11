Contractnieuws bij Team Essent, de ploeg van Jac Orie en Sven Kramer. De Nederlandse schaatsformatie heeft namelijk de verbintenis van talent Sijmen Egberts verlengd. Hij is ook komend seizoen te bewonderen in het magenta schaatspak van de ploeg.

De 22-jarige Egberts geldt al enige tijd als groot talent. De rappe schaatser is een specialist op de middellange afstand, de 1000 meter en 1500 meter. Zijn contract liep na dit seizoen af, maar in een officieel bericht maakte de ploeg bekend zijn verbintenis tot en met 2027 te hebben verlengd.

'No-brainer'

Zelf is Egberts behoorlijk in zijn nopjes met de verlenging. "Ik ben blij dat we langer met elkaar doorgaan. Ik zit hier op m’n plek, er heerst een goede sfeer en sportief maak ik mooie stappen. Voor mij was het een no-brainer om mijn contract te verlengen", stelt Egberts. "Het is mooi om met gasten als Joep (Wennemars, red.) en Tijmen (Snel, red.) te kunnen werken. Zij zijn qua niveau al iets verder, maar ik kan tijdens de trainingen veel van ze leren en profiteren."

"Vorig jaar heb ik met mijn coach Sicco Janmaat besloten om meer met de sprinters te gaan trainen. We waren het er allebei over eens dat dat ten goede zou komen van mijn 1000 en 1500 meter", vertelt het schaatstalent over zijn vooruitgang. "Dat pakte goed uit, want ik verbeterde me op alle afstanden flink. Op dat pad zijn we dit jaar verder gegaan."

Sterk seizoen

In zijn derde seizoen als prof heeft Egberts flinke vooruitgang geboekt. Hij pakte onder andere twee medailles bij de World Cup voor neo-profs. Bij de NK sprint in Heerenveen verbeterde de rijder bovendien zijn persoonlijke records op de 500 en 1000 meter. Extra knap aangezien hij vorig jaar nog een lastig seizoen had, nadat bekend werd dat Egberts met diabetes kampte.

Toch is er volgens de nuchtere Egberts zelf nog genoeg ruimte voor verbetering. "Schaatstechnisch had ik dit seizoen wat beter willen rijden. Ik heb het gevoel dat ik niet helemaal heb kunnen laten zien wat ik in me heb. Dat knaagt een beetje", zo laat een realistische schaatser weten. "Desalniettemin ben ik blij dat ik mijn seizoen heb kunnen afsluiten met twee PR’s tijdens het NK sprint. Voor volgend seizoen is het zaak om voort te borduren op de weg die we zijn ingeslagen en de progressie door te trekken."

Team Essent

De ploeg van Jac Orie en Sven Kramer slaat dus opnieuw een goede slag met het oog op de toekomst. Eerder verlengden ook al talenten Chloë Hoogendoorn en Meike Veen hun contract bij de roze ploeg. Daar stond dan wel het vertrek van Merijn Scheperkamp tegenover. Liefdeskoppel Joep Wennemars en Suzanne Schulting zijn de absolute smaakmakers van Team Essent. Het afgelopen seizoen was moeizaam voor het team.