De ophef rond Jutta Leerdam en haar verloofde Jake Paul blijft aanhouden. Nadat het stel deze week opdook tijdens een rally van president Donald Trump, mengt columniste Angela de Jong zich nu nadrukkelijk in de discussie. Zij stelt dat de Nederlandse topschaatsster in een wereld terecht is gekomen die steeds verder afstaat van haar sportieve prestaties.

Volgens de columniste stapelen de nieuwsberichten over het koppel zich in hoog tempo op. "Een dag zonder nieuws over Jake Paul is tegenwoordig een dag niet geleefd", schrijft De Jong namens het AD. Vooral de politieke aandacht rond de influencer en bokser, die tijdens een bijeenkomst openlijk steun kreeg van Trump, zorgt volgens haar voor een ongemakkelijke situatie voor Leerdam.

Angela de Jong stoort zich

De Jong stoort zich daarnaast vooral aan de manier waarop persoonlijke momenten van het stel voortdurend met de buitenwereld worden gedeeld. Zo verwijst ze naar de videeo van deze week waarin Paul zijn verloofde een peperdure auto cadeau doet na haar olympische succes. Volgens haar had dat ook anders gekund. "Lief gebaar? Had het kunnen zijn, als hij er gewoon een intiem momentje voor twee van had gemaakt. Maar nee, ook dit moest allemaal uitgebreid gefilmd worden en gedeeld."

In de beelden is te zien hoe Leerdam zichtbaar verrast reageert op het luxe cadeau, een Mercedes Brabus G-Wagon. "Ik kan het niet geloven", zegt ze wanneer ze het voertuig voor het eerst ziet. Volgens De Jong draagt juist dat soort momenten eraan bij dat de aandacht steeds vaker verschuift van haar prestaties op het ijs naar haar leven naast de sport.

Voorbeeldfunctie Jutta Leerdam

De columniste benadrukt dat haar kritiek breder is dan alleen deze ene actie. Ze wijst ook op de voorbeeldfunctie die Leerdam volgens haar heeft. "En daar zit Jutta – voorbeeld voor meisjes wereldwijd – in een bizarre wereld waar ze hopelijk nog op tijd uit wakker wordt", schrijft De Jong.

Ook het politieke randje rond de relatie met Paul speelt volgens De Jong een rol in de beeldvorming. De influencer werd tijdens de bijeenkomst openlijk geprezen door Trump en kreeg zelfs steun uitgesproken voor een mogelijke toekomst in de politiek. Volgens de columniste belandt Leerdam daardoor steeds vaker in discussies die weinig met haar sportieve prestaties te maken hebben.

Onzekerheid over toekomst

Tegelijkertijd hangt er ook sportief een vraagteken boven de toekomst van de olympisch kampioene. Na haar successen in Milaan liet Leerdam doorschemeren dat ze nog ze niet zeker weet of ze komend seizoen terugkeert op het ijs. In het verleden hintte Paul bovendien al op plannen om samen een gezin te stichten, wat de speculaties over een mogelijk vroegtijdig einde van haar schaatscarrière verder voedt. Als het aan De Jong ligt, wordt Leerdam in ieder geval snel 'wakker uit de droom die Jake Paul heet' en richt ze zich weer volledig op haar sport.