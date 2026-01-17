Nog een aantal weekjes slapen en dan is het na vier lange jaren wachten eindelijk zover: de Olympische Winterspelen. Voor de Française Violette Braun wordt het een race tegen de klok om het te halen.

Op Instagram maakt de pas 19-jarige het onfortuinlijke nieuws bekend. "Niet het bericht waar ik op gehoopt had. Mijn olympische reis is helaas in gevaar door een gezondheidsprobleem", deelt Braun. Er is een eierstokcyste in haar buik gescheurd, wat inwendige bloedingen en vochtophoping heeft veroorzaakt. "Als de situatie niet verbeterd en er nog vocht is, moet ik geopereerd worden." Dat zou betekenen dat Braun niet naar de Winterspelen kan.

"Ik zou willen zeggen dat ik blijf lachen en vooruitkijken zoals ik altijd doe, maar dat zou eerlijk gezegd een leugen zijn. Ik zal mijn best doen om te herstellen en sterker terug te komen", aldus Braun. "Gelukkig heb ik nu wel tijd om veel te studeren", sluit de Française haar tegenvallende bericht enigszins met een knipoog af.

Steun van hele wereldtop

De specialiste op de massastart kan in de reacties rekenen op veel steun, van onder anderen Joy Beune, Pien Hersman en Isabelle van Elst. "Beterschap", reageert Beune met een hartje. "Sorry dat ik dit lees Violette, we wensen je snel herstel!", laat de Canadese sprinter Laurent Dubreuil achter in de comments.

Van skeeleren naar schaatsen

Net als veel anderen maakte Braun de overstap van het skeeleren naar het schaatsen. Dat deed ze in 2024. Spraakmakende resultaten schaatste ze nog niet bij elkaar. Wel was ze vorig jaar bij de WK afstanden de jongste deelneemster op de massastart. Daarbij kwam Braun onfortuinlijk ten val, waardoor ze 23e werd.

Dit jaar zette Braun een flinke stap in haar ontwikkeling. Op de 1500 (1.57,04), 3000 (3.59,79) en 5000 meter (6.57,06) reed ze persoonlijke records.

