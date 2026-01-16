Ze is pas 29 jaar en kan vermoedelijk nog wel enkele jaren mee op het hoogste niveau, maar topschaatsster Esther Kiel heeft besloten na dit seizoen te stoppen met profsport. Daartoe voert ze een bijzondere reden aan.

Kiel won in 2025 de Open Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op natuurijs (ONK). Andere grootse triomfen op haar palmares zijn acht Marathon Cups, vier Grand Prix’ in Zweden, de Aart Koopmans Memorial (2023) en het wereldkampioenschap ploegenachtervolging bij de junioren.

Gevecht met Team Albert Heijn-Zaanlander

Haar team Puur ICT-BTZ schrijft op Instagram: "Na een schaatscarrière met mooie overwinningen en resultaten is het na dit seizoen tijd voor andere dingen." Haar coach Eelco Kooistra legt tegen Schaatsen.nl uit dat er meer speelt. Het frustreert Kiel dat in het marathonschatsen Team Albert Heijn-Zaanlander zo almachtig en dominant is.

"Het is altijd een gevecht met Zaanlander", aldus Kooistra. "Dat is een mooie strijd, maar op een gegeven moment ben je uitgevochten. Esther zit op de top van haar kunnen, veel beter wordt ze niet meer. Die verbetering heeft ze wel nodig om de beste te zijn. Dat wil ze graag bereiken, maar zit er helaas niet in. Na vijftien jaar schaatsen, waarin ze elk weekend overal heen gaat, snap ik dat ze toe is aan iets anders."

Snelle leerling

Kiel heeft ook jarenlang meegedaan op de klassieke afstanden van de langebaan. Ze deed diverse keren mee aan de NK allround, met plek vier (2021) als beste uitslag. Kooistra zegt daarover dat Kiel zich vier jaar geleden niet op haar plek voelde bij Team Worldstream. Ze verloor haar plezier in het schaatsen.

Onder de vleugels van Kooistra richtte Kiel zich op. Hij zegt: "Na de wedstrijden kon Esther gelijk vertellen wat ze anders had kunnen doen. Vervolgens paste ze dat direct toe in de volgende koers. Ze is een heel snelle leerling."

Mooi slot

Haar team schrijft verder: " De alleskunner op schaatsen met onder andere winst op het ONK Weissensee, de 200 kilometer in Zweden, diverse Grand Prix wedstrijden, marathons op kunstijs maar ook World Cup rijdster op de 1500 meter. Gelukkig kunnen we de komende twee maanden nog genieten van Esther als schaatser én teamplayer. Met wedstrijden op natuurijs en kunstijs gaat het een mooi slot worden van een fantastische carrière."

