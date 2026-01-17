Joy Beune is helemaal klaar voor de Olympische Winterspelen. Net als voor ieder ander groot eindtoernooi heeft de Nederlandse topschaatsster haar nagels laten doen. Het resultaat toont ze op Instagram.

Beune doet op de Winterspelen in Milaan mee op twee onderdelen: de 3000 meter en ploegenachtervolging. Dat was in eerste instantie een flinke teleurstelling, want de 26-jarige was ook favoriet voor de 1500 en 5000 meter. Op het beruchte olympisch kwalificatietoernooi (OKT) mislukte echte de schaatsmijl, na gefrommel met haar pak, waarna een dag later ook die andere afstand in duigen viel.

"Daar maak je gewoon een fout en dat kost gewoon te veel", zei Beune over de veelbesproken 1500 meter. Kort na de start had de topschaatsster het gevoel dat haar rits los zat, waar ze aan begon te friemelen. Het kostte haar een olympisch ticket. "Je ziet ook gewoon dat ik het goed probeer te rijden, maar je gaat foutjes maken en op een gegeven moment ben je gewoon op", aldus de hoofdrolspeelster. "Ja, die 1500 meter... Daar heb ik wel echt van wakker gelegen."

Nagels in olympische sferen

Toch is het motto van Beune na het OKT: "We moeten door." Inmiddels heeft ze de teleurstellingen verwerkt en kijkt ze uit naar het prestigieuze toernooi dat eens in de vier jaar wordt gehouden. Het is immers de eerste keer dat de rijdster van Team IKO-X20 daar mee doet. Dus wil Beune er gelikt uitzien. En daarvoor heeft ze een bezoekje gebracht aan de nagelsalon.

Dat is een soort succesformule voor Beune, eerder deed ze het op de WK allround (2024) en WK afstanden (2025). De oogst: vier gouden medailles. Dat belooft dus wat voor de Winterspelen, haar concurrentie is gewaarschuwd. Beune heeft gekozen voor roze nagels, die afgewerkt zijn met gouden glitters. Ze toont ze trots op Instagram. Vanaf 7 februari zien we of het effect heeft, dan rijdt Beune haar eerste afstand.

