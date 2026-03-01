Melissa Wijfje snapt de keuze van Merel Conijn. Laatstgenoemde besloot uit onvrede niet in actie te komen op de 3000 meter tijdens de NK allround in Thialf, nadat de KNSB eerder alle WK-plaatsen vergaf door middel van aanwijsplekken. In gesprek met deze site schaart Wijfje zich achter Conijn, al besloot ze zelf niet uit te stappen.

Doordat de KNSB deze week besloot alle WK-plekken te vergeven door middel van aanwijsplekken aan Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong, kan de winnaar van het NK allround zich niet meer kwalificeren voor het WK. "Er zijn voor niemand kansen. Dat is gewoon heel zonde dat de KNSB dat op die manier beslist", stelt Wijfje tegenover Sportnieuws.nl.

"Niks ten nadele van de drie dames die straks op het WK staan, want die hebben er ook wel recht op. Maar hoe de KNSB op deze manier doet, dat hoort eigenlijk niet te kunnen", gaat Wijfje verder." Daar is alleen al genoeg over gezegd en hoef ik mezelf niet over te uiten."

Bijval voor Merel Conijn

Conijn, die op de Olympische Spelen zilver pakte op de 5000 meter, sprak zich in aanloop naar de NK al uit over de beslissing. Ze verscheen wel aan de start van de 500 meter van het allroundtoernooi, maar liet de 3 kilometer vervolgens schieten. "Je zou graag zien dat ze in het toernooi blijft en meedoet in de strijd om de titel. Maar ik begrijp haar ook volledig", aldus Wijfje.

Voor de schaatssters die de Winterspelen misliepen is het besluit een hard gelag. "De KNSB neemt de kans om een WK te rijden af. Je hebt vanaf het OKT tot nu getraind, dus ik zou mezelf in de vingers snijden als ik nu niet zou starten. Ik wil ook gewoon op het ijs verschijnen en laten zien dat ik er nog sta."

Wijfje haalt er het 'maximale' uit

De 30-jarige Wijfje, die medailles won op de ploegenachtervolging bij een WK en EK's, werd vijfde op de 500 meter. "Daar ben ik zeker tevreden mee. Het was een goede afstand, de snelste tijd van het seizoen voor mij", blikt ze terug. Op de 3000 meter werd ze eveneens vijfde. "Ik weet dat ik beter kan. Maar voor nu was dit het maximale", bekent ze. "Natuurlijk ben je teleurgesteld. Je wilt meer en meedoen in het algemeen klassement. Je wilt in de top drie, maar er zijn zeker nog mogelijkheden."

Getrouwd met Marcel Bosker

Wijfje is in 2024 getrouwd met Marcel Bosker, een andere schaatser die niet te spreken is over de keuzes van de KNSB. Bij de mannen werden werden twee WK-deelnemers al aangewezen, maar voor de op de Olympische Spelen zo veelbesproken Bosker lag er geen klaar. Dat had wat hem betreft anders gemoeten.