Opmerkelijke kritiek van eerlijke schaatskampioene: 'Dan herken je me niet eens'

Topschaatsster Joy Beune heeft een zeer succesvol seizoen achter de rug. De vriendin van schaatscollega Kjeld Nuis gaat de zomer in met het vooruitzicht op olympische plakken bij de Winterspelen van 2026. Maar hoe is de Twentse op dit ongelooflijke niveau gekomen?

Dat is een van de vragen die ze krijgt in het Jeugdjournaal. Beune geeft ontspannen antwoord op brandende kwesties die kijkers van het programma hebben ingestuurd. "Ik ben begonnen op mijn negende", zo blikt ze terug op haar eerste stapjes.

"Ik had helemaal geen talent en ik was geen goede schaatser. Als je filmpjes van mij terugkijkt, van dat ik elf, twaalf of dertien was, dan herken je me niet eens. Een coach zei toen: "Ik denk dat als je er echt mee bezig gaat en goed op je techniek let, dat het nog wel wat kan worden." Ik had ook de drive en wilde graag veel trainen en veel fietsen voor mijn conditie. Dat zag hij wel in mij. Zodoende ben ik ineens heel goed geworden."

Trucjes

De volgende interessante vraag aan de rijdster van Team IKO X20 is hoe ze het klaarspeelt om rustig aan de start te verschijnen. Zijn daar trucjes voor? "Voor mij is het heel spannend dat er zoveel mensen in het publiek zitten', zegt Beune.

"Dat is een kippenvelmomentje. Je wordt dan voorgesteld als je op de baan staat en iedereen klapt dan voor jou. Dat is zo'n gaaf gevoel. Maar heel eerlijk: als ik naar de start ga, dan denk ik: nu kan ik niet meer terug. Nu moet ik wel. En dat is heel spannend. Dan adem ik even heel diep in en uit, zodat ik die zenuwen uit kan ademen. Dan gaat de knop om en wil ik de beste van de wereld zijn. Als je ziet dat je de snelste bent, dat is zo'n gaaf gevoel. Het is eigenlijk niet te omschrijven."

Contract

Beune verlengde begin april haar contract bij Team IKO-X2O. En niet zomaar: ze tekende tot en met de Olympische Winterspelen van 2030. Beune wordt beloond voor haar ijzersterke prestaties van de afgelopen tijd. De schaatsster pakte bij de WK afstanden vorige maand goud op de 1500 meter en de 3000 meter. Ook was ze met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud de beste op de ploegenachtervolging.