Wereldkampioene Joy Beune 'proost' op nieuw hoofdstuk in glansrijke carrière

Afgelopen week had Joy Beune haar contract bij Team IKO-X2O verlengd tot en met 2030. Zulk groot sportnieuws vraagt natuurlijk om een viering, en dat deed de schaatsster dan ook.

Op de Instagram van Beune (25) is te zien dat ze haar nieuwe contract goed inluidt met een heerlijk bubbeltje. Samen met het sportmarketingbureau proost de schaatsster op de toekomst. Als onderschrift staat er: 'Successen moet je vastleggen & vieren'. Het bubbeltje wordt open gemaakt, voorgeproefd, ingeschonken en van genoten.

Team IKO-X2O legt na wereldkampioen Joy Beune ook jong talent (20) langer vast: 'Dit komt zelden voor' Terwijl het kwik stijgt, is schaatsploeg Team IKO-X2O druk bezig met contractverlengingen voor rijders. Eerder deze week werd Joy Beune al langer vastgelegd en daar kwam een paar dagen later de talentvolle Mats van den Bos bij.

Vervolgens schrijven de aanwezigen iets op de fles. Wat dat precies is, weten we niet. Maar het zal ongetwijfeld iets zijn waardoor ze aan dit mooie moment in de carrière van Beune kunnen terugdenken.

Olympische Winterspelen 2030

Met drie gouden plakken tijdens de WK afstanden in Hamar vorige maand, wordt Beune beloond voor haar ijzersterke prestaties. Dit deed ze op de 1500 meter, 3000 meter en met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud op de ploegenachtervolging.

Kjeld Nuis filmt vriendin Joy Beune én teamgenoot Jenning de Boo tijdens opvallende hobby: 'Pas op allemaal' 'Pas op allemaal!', is de boodschap van Kjeld Nuis. De Nederlandse topschaatser filmt hoe zijn vriendin Joy Beune én zijn teamgenoot Jenning de Boo voor het eerst een opvallende hobby beoefenen.

De overeenkomst is opvallend, want meestal kijken de ploegen niet verder dan de komende Olympische Winterspelen. Beune zal door de deal echter niet alleen ook de Spelen van Milaan voor haar team uitkomen, maar ook tijdens die van 2030 in Frankrijk.

Kjeld Nuis

Zaterdagmiddag was vriend en mede-schaatser Kjeld Nuis aan het genieten van zijn zoontje Jax (8) die over het voetbalveld rende. In de story van Beune is te zien dat ze daar ook bij was om de kleine voetbalster aan te moedigen.

Topschaatser Kjeld Nuis beleeft gênante misser tijdens opwarmronde met zoontje (8): 'Scheef!' Kjeld Nuis is aan het genieten van zijn vakantie. Na een drukke schaatswinter vol hoogte- en dieptepunten heeft de Nederlandse langebaanschaatser tijd voor familie. De zaterdagochtend spendeert hij zoals vele vaders: naast het voetbalveld.

Topschaatster

Beune is de laatste tijd één van de boegbeelden geworden van het Nederlandse schaatsen. In 2022 stapte ze van het toenmalige Jumbo-Visma over naar IKO-X2O. Twee jaar later brak ze dan echt door met goud op de 5000 meter tijdens de WK afstanden. Ze versloeg toen niemand minder dan Irene Schouten. Tot op dat moment was de oud-schaatster nagenoeg onverslaanbaar op de lange afstanden.

Schaatskampioene Irene Schouten kan zich niet bedwingen: 'Wat heb ik toch zin in meer' Topschaatsster Irene Schouten (32) beviel in december 2024 van baby Dirk, keerde in februari terug in het schaatspeloton voor een marathon en traint momenteel door, al is niet helemaal duidelijk met welke plannen.

De 25-jarige Beune trok die lijn vervolgens moeiteloos door en werd ook wereldkampioene allround. Afgelopen schaatseizoen was de rijdster ook goed op dreef, want ze werd Nederlands kampioene allround en verliet de WK afstanden in Hamar met een flinke collectie aan medailles. Beune werd wereldkampioene op drie onderdelen en dat heeft haar dus een jarenlang contract opgeleverd.