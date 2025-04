Topschaatser Kjeld Nuis gluurt tijdens trip naar wat anders dan 'wifey' Joy Beune: 'Even loeren'

Het schaatsseizoen kwam in maart ten einde met de WK afstanden. Dat betekent niet dat de topschaatsers nu kunnen luieren. Integendeel: de trainingsarbeid wordt de komende maanden, richting de Olympische Winterspelen van 2026, flink opgevoerd. Ook Kjeld Nuis en zijn partner Joy Beune ontkomen er niet aan.

Nuis houdt zijn fans en schaatsliefhebbers op de hoogte van zijn trainingsarbeid via sociale media. Zo heeft hij op TikTok enkele filmpjes gezet, waarin hij vaak met een kwinkslag kort verslag uitbrengt van zijn inspanningen. Zo was eind maart nog te zien dat hij met een maat ging fietsen, terwijl Nuis veel sneller dan hem was op het stalen rad.

Wifey Joy Beune

Vrijdag liet hij zien dat hij op pad is met Beune. "Met wifey op pad", zo schrijft hij, met een icoontje van een zonnetje erbij. Ze passeren een plaatsnaambordje met 'Santa Lucia' erop. Nuis heeft zijn telefoon aan een selfiestick bevestigd en laat zichzelf, Beune en de omgeving zien.

Topschaatser Kjeld Nuis beleeft gênante misser tijdens opwarmronde met zoontje (8): 'Scheef!' Kjeld Nuis is aan het genieten van zijn vakantie. Na een drukke schaatswinter vol hoogte- en dieptepunten heeft de Nederlandse langebaanschaatser tijd voor familie. De zaterdagochtend spendeert hij zoals vele vaders: naast het voetbalveld.

Kjeld Nuis en zijn need for speed

Op zaterdag volgt er een update en dan blijkt Nuis interesse te hebben in andere dingen dan de natuurpracht en zijn succesvolle partner. 'Hotelletje, zonnetje, autootje, beetje loeren, beeetahhhh', zo zet hij vol enthousiasme bij de video. Hij blijkt te zijn aanbeland bij een show van auto's van Porsche. Op een pleintje staan talloze exemplaren van het roemruchte Duitse merk geparkeerd.

Motoren

Nuis houdt van alles wat snelheid opelvert. Schaatsen, fietsen, motoren, auto's: als het maar rap gaat. Eind maart heeft de olympisch kampioen op de 1500 meter een prachtig nieuw voertuig op mogen halen in Assen. De schaatser ging samen met Joy Beune langs bij Ducati in Assen om daar zijn nieuwe motor op te gaan halen.

Via zijn Instagram laat Nuis regelmatig zien dat hij een groot fan is van motoren. De schaatser maakt in zijn vrije tijd graag ritjes op de motor, maar hij vond dat het tijd was voor een nieuw speeltje. Mede daarom schakelde hij Ducati Assen in om die voor hem te verzorgen. Nuis mocht die motor onlangs ophalen en nam voor die speciale gelegenheid zijn vriendin Joy Beune mee.

Kjeld Nuis laat vriendin Joy lekker 'bijBeune', Nederlandse topschaatser maakt zich er makkelijk vanaf Dat de schaatsers vakantie hebben, wil niet zeggen dat ze op de bank zitten en lekker niks doen. Sterker nog: bij topschaaters Kjeld Nuis en Joy Beune thuis wordt er hard gewerkt. Maar Nuis maakt zich er wel lekker makkelijk vanaf.