Sportieve zoon van Erben Wennemars is duidelijk over zijn vader: 'Op zo'n moment kan ik hem wel schieten'

Het sportvirus zit er goed in bij de familie Wennemars. Erben hoorde jarenlang bij de wereldtop in het schaatsen en zijn zoon Joep liet vorige maand met een gouden plak op de WK afstanden zien bij de beste rijders ter wereld te horen. Ook Niels, de jongste telg uit de familie, blijkt helemaal sportgek te zijn. Hij krijgt daarbij steun van zijn vader, maar daar zit hij niet altijd op te wachten.

Niels, die vorige week zijn twintigste verjaardag vierde, gaf zijn volgers op Instagram namelijk een inkijkje tijdens een loodzware training. De zoon van Erben en het broertje van Joep deed een volledige hyrox wedstrijdsimulatie. Dat is een combinatie van fitness en hardlopen en gaat als volgt: je rent één kilometer en doet vervolgens een zware fitnessoefening. In totaal doe je dat acht keer, waardoor je in totaal acht kilometer rent en ook acht pittige krachtoefeningen moet doorstaan.

Ex-topschaatsers maken indruk bij marathon Rotterdam; Erben Wennemars houdt record in handen Oud-topschaatsers Sven Kramer, Thomas Krol, Erben Wennemars en Wouter olde Heuvel hebben zondag indruk gemaakt tijdens de 44e editie van de NN Marathon. Van het viertal haalde Krol de beste tijd, al lukte het hem niet om het record van Wennemars uit 2021 te verbeteren.

De 20-jarige Niels had echter niet de beste dag uitgekozen: "Hier voelde ik me nog erg fit, maar bij de ski-erg kwam ik er al snel achter dat dit niet mijn dag was." Dat zorgt direct voor problemen bij hem: "Mijn natuurlijke reactie is dan paniek en daarmee tackel ik direct mijn grootste uitdaging tijdens dit soort trainingen. Ik ben goed in het druk maken om dingen die er niet toe doen. Energie lekken."

Steun van Erben

Maar gelukkig voor Niels is er iemand die hem daarbij heel goed kan helpen: "Gelukkig heb ik daar mijn vader voor." Erben is vervolgens ook te horen om zijn zoon moed in te spreken: "Niels, het gaat gewoon goed! Het gaat erom dat je het doet." Wennemars junior wil daar echter weinig van weten: "Ik voel me zo bijzonder slecht."

Hoewel de oud-topschaatser zijn zoon er op die manier doorheen wil slepen, zorgt het voor ergernis bij zijn zoon: "Op zo'n moment kan ik hem wel schieten, maar tegelijkertijd weet ik dat hij gelijk heeft. Het gewoon doen, je wereld klein maken en je emoties niet laten leiden."

Niels volgt het advies van zijn vader op en dat blijkt een goede keuze: "Uiteindelijk ging de training best nog wel goed." Hij doet in totaal 58 minuten en 19 seconden over de wedstrijdsimulatie en dat smaakt dan toch wel weer naar meer: "Op naar de volgende."

Vader zorgt voor verbijstering

Vader Erben maakte eerder dit jaar overigens nog veel indruk door in een razendsnelle tijd zo'n hyrox-wedstrijd te voltooien. Dat hij helemaal gek is van die nieuwe discipline blijkt wel uit wat hij afgelopen weekend deed. Samen met andere ex-topschaatsers als Sven Kramer, Wouter Olde Heuvel en Thomas Krol liep hij zondag in Rotterdam de marathon, maar dat was nog niet genoeg voor Wennemars. Hij plakte er nog even een hyrox-training achteraan en dat zorgde voor verbijstering.