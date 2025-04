Broertje (17) van Nederlandse topschaatser gaat sprintkanon achterna: 'Samen naar de Spelen'

Schaatsen zit vaak in de familie. Schaatszussen Antoinette Rijpma-de Jong en Michelle de Jong en shorttrackzusjes Xandra en Michelle Velzeboer zijn daar een goed voorbeeld van. Het nieuwste familiefeestje op de schaatsbaan bestaat uit twee broers: Sebas en Philip Diniz.

De 23-jarige Sebas Diniz behoort al jaren tot de sprinttop van Nederland. Zijn 17-jarige broertje Philip timmert - net zoals zijn broer op de 500 en 1000 meter - ook aardig op de weg in de Nederlandse schaatswereld. Ze hebben beiden één droom: samen uitkomen op de Olympische Spelen.

'Ouders waren niet van het schaatsen'

Philip Diniz schaatst voor het team TalentNED, waar zijn oudere boer ook zijn eerste stappen in het professionele schaatsen maakte. Sebas is inmiddels doorgebroken en heeft een contract bij sprintteam IKO-X2O.

De Diniz-familie, waar zussen Fabienne en Isabelle ook veelal op de schaatsbaan te vinden zijn, volgt geen normale route richting de schaatstop. "Onze ouders waren niet per se van het schaatsen, maar wij als broers en zussen zijn het allemaal gaan doen", vertelt Sebas aan Schaatsen.nl. "Natuurlijk vond ik het een leuke sport, maar het hielp dat ik er gelijk goed in was. Bij de start was ik vaak een van de snelsten."

Buurman

Sebas en Philip kwamen voor het eerst in aanraking met schaatsen via hun buurman. Hij nam hen mee naar natuurijs en sindsdien zijn ze verslaafd aan de sport. "Het enthousiasme is overgeslagen op onze ouders; ze proberen overal bij te zijn", vertelt Philip.

Philip is goed op weg in de jeugd. Hij werd Nederlands kampioen bij de B-junioren en werd derde in het eindklassement van de NK junioren sprint. Toch denkt hij dat de sprint niet per se zijn sterkste discipline is. "Ik denk dat ik het best ben op de 1500 meter. Ik word niet zo snel een man voor de 500 meter zoals Sebas."

Doorbraak

Zijn broer hoopt op een mondiale doorbraak. Diniz plaatste zich net niet voor de WK afstanden. "Ik rijd vooral 500 meters en daarin wil ik me blijven ontwikkelen. Ik zie een duidelijke stijgende lijn. Vooral mijn bochten zijn flink verbeterd ten opzichte van vorig jaar."