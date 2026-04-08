Olympisch schaatsster Anna Boersma heeft afgelopen week getekend bij Team Reggeborgh. Daar kan de sprintsster leren van de beste, namelijk Femke Kok. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vragen zich af of dat een positieve ontwikkeling is in de schaatsploeg.

"Anna Boersma heeft dus getekend bij Team Reggeborgh. Nou Team Reggeborgh heeft natuurlijk de grote wereldster Femke Kok", begint Van As in de podcast van Sportnieuws.nl. "Daar kan ja niet omheen, die is de allerbeste."

Boersma was afgelopen seizoen onderdeel van Team Staan - CTS Group. Bij haar nieuwe ploeg zal ze teamgenote worden van Kok, Marrit Fledderus en Antoinette Rijpma-de Jong. Ze kent Kok en Fledderus nog vanuit de jeugd en kijkt ernaar uit met hen te gaan trainen.

Concurrentie

Van As vraagt zich of de komst van een nieuwe sprintster een positieve ontwikkeling is. "Je krijgt gewoon meer concurrentie in dat team. Het is natuurlijk geen concurrentie voor Femke Kok." "Maar Femke Kok gaat haar wel beter maken", denkt Hoog.

"Dat is voor Boersma natuurlijk top", reageert haar oud-teamgenote. "Die vindt het heel vet dat ze nu met de allerbeste sprintster ter wereld mag gaan trainen. Daar kan zij zich aan gaan optrekken."

Volgens Van As hoeft de olympisch kampioene op de 500 meter niet te vrezen voor haar positie door de komst van Boersma. Zij werd vijftiende op korstste sprintafstand tijdens de Wintespelen "Als ik Femke zou zijn, zou ik me daar geen zorgen om maken. Want zij is zo ongelooflijk goed. Buitencategorie. We hopen natuurlijk allemaal dat dat zo blijft, dat ze zo goed blijft, nog beter en sneller wordt."

Scherp houden

"Aan de andere kant houdt het je ook scherp toch?", vervolgt ze over Kok. "Als je weet: er komt weer een topsprintster bij. Die heeft nog niet mijn niveau te pakken, maar goed, ik moet wel on top of my game blijven."

"Zou Femke Kok dit gewild hebben?", vraagt Hoog zich af. "Ik denk niet dat hier overlegd is", zegt Van As. "En of het gevaarlijk is omdat er een beperkt aantal tickets zijn voor de internationale toernooien... Ja, weet je, de besten halen het gewoon. Ik denk alleen maar dat iedereen er lekker scherp van wordt."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van EN door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As je weer mee langs een week vol topsport, opvallende momenten en scherpe discussies. Het gaat onder andere over de Ronde van Vlaanderen, het kampioenschap van PSV en de Euro Hockey League.