Antoinette Rijpma-de Jong beleefde afgelopen schaatsseizoen een hoogtepunt in haar carrière. Ze won olympisch goud op de 1500 meter tijdens de Winterspelen in Milaan. Maar ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As denken dat de 31-jarige alweer een nieuw doel voor ogen heeft. "Ze geeft ook allemaal hints."

Rijpma-de Jong heeft al een hele hoop eremetaal verzameld op het ijs. Ze heeft in totaal zes olympische medailles, waarvan één keer goud, twee keer zilver en drie brons. Mogelijk komt daar snel nog een plak bij. Niet over vier jaar in Frankrijk, maar over twee jaar in Los Angeles.

Dan vinden daar namelijk de Zomerspelen plaats. Tweevoudig olympisch kampioenen Hoog en Van As denken dat de schaatsster van Team Reggeborgh daar ook hoge ogen kan gooien op de fiets. "We gaan er allemaal vanuit dat zij zich nu gaat toeleggen op baanwielrennen", zegt Van As in de podcast van Sportnieuws.nl. "Gaat focussen op de Zomerspelen", voegt Hoog toe.

Uitnodiging van bondscoach

Die ambitie is niet zomaar ontstaan. Rijpma-de Jong maakte recent al haar eerste meters op de baan in Omnisport Apeldoorn, waar ze werd uitgenodigd door bondscoach Nick Stöpler. Eerder kroonde ze zich op de fiets al tot Nederlands kampioene op de weg bij de elite zonder profcontract.

Hints

"Ze geeft ook allemaal hints zelf", vervolgt Van As over de droom van Rijpma-de Jong om op de Zomerspelen in actie te komen als baanwielrenster. "Ze was in Los Angeles, zag ik." Ze deelde een foto vanuit LA met de tekst 'Misschien tot de volgende keer'.

"Ze geeft zelf ook allemaal voorzetjes. Dat vind ik wel grappig, maar dan moet ze het ook gewoon echt doen", vindt Van As. Hoog sluit zich daarbij aan. "Ja komaan, doe het." "Er een klap op geven en die baan op", besluit Van As enthousiast.

Rijpma-de Jong vertelde onlangs bij een bijeenkomst in Rotterdam dat ze ervan droomt om als baanrenster deel te nemen aan de Spelen van 2028. Het is nog niet duidelijk of ze die droom daadwerkelijk gaat najagen.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van EN door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As je weer mee langs een week vol topsport, opvallende momenten en scherpe discussies. Het gaat onder andere over de Ronde van Vlaanderen, het kampioenschap van PSV en de Euro Hockey League.