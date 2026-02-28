Suzanne Schulting kende enkele bewogen weken. Ze plaatste zich op de langebaan en bij het shorttrack voor de Winterspelen. Dat liep niet zoals gedroomd. Schulting kwam niet in de buurt van de medailles op de 1000 meter, terwijl ze bij haar oude liefde ten val kwam. Zaterdagmiddag nam Schulting sportieve wraak op de NK sprint.

Schulting keerde met veel bombarie terug bij het shorttrack, waar ze buiten de aflossingsploeg werd gehouden. Dus mocht ze alleen de 1500 meter rijden, waarop ze een aanwijsplek had gekregen dankzij haar uitstekende NK. In de halve eindstrijd kwam de drievoudig olympisch kampioene shorttrack echter ten val, waardoor haar toernooi eindigde in mineur.

Superieure eerste dag op NK sprint

In tegenstelling tot sprinters Femke Kok en Jutta Leerdam verscheen Schulting wel op de NK sprint. Daar leek ze als herboren. De vriendin van Joep Wennemars schaatste op zowel de 500 als 1000 meter naar een dik persoonlijk record. Na afloop kon Schulting dan ook niet stoppen met lachen. "Ik had eigenlijk heel weinig verwachtingen voor dit weekend. Het pakt heel goed uit", sprak ze bij de NOS.

"Het zit er gewoon al heel erg lang in. Op trainingen rijd ik elke keer gewoon echt heel goed. In wedstrijden komt het er dan voor geen centimeter uit, tot het frustrerende aan toe", bekende Schulting. "Nu lukt het gewoon in een keer, dat is fantastisch."

Tegenvaller op de Spelen

Schultings bezoek aan de Winterspelen pakte dus niet goed uit. "Ik was zeker gefrustreerd. Het is zeker niet makkelijk geweest, wat er is gebeurd", gaf ze toe. "Ik heb deze week geprobeerd om uit te rusten, mijn trainingen goed te doen en lekker te schaatsen. Dat is gelukt. Nu gaat het heel goed."

Schulting was ondanks alles niet ontevreden over het resultaat in Milaan, waar ze achtste werd op de 1000 meter. Wel baalde ze van haar rit. "Nu stap ik van het ijs en ben ik gewoon tevreden met mijn ritten", zei ze. "Het zegt dat ik het wel kan. Als het zo lang niet lukt, dan ga je wel twijfelen", ging Schulting verder. "Ik wil morgen weer twee van zulke goede ritten neer zetten."

Lukt dat, dan mag Schulting zich Nederlands kampioene sprint noemen. Ook plaatst ze zich dan voor de WK sprint.