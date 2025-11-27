Oud-schaatser Ben van der Burg ging een glansrijke schaatscarrière tegemoet, totdat hij te maken kreeg met een vreselijke tegenslag. Opeens was zijn hele toekomstplan in rook opgegaan. "Dramatisch."

Hij krijgt in de podcast Inspiratie uit het zwarte gat de vraag wat zijn moeilijkste moment is geweest in zijn loopbaan. Daar kan Van der Burg duidelijk over zijn. Hij denkt meteen terug aan zijn zware valpartij die uiteindelijk het einde van zijn carrière betekende.

"Ik was gevallen tegen een randje, waardoor alles in mijn onderrug was verschoven en ik een hernia kreeg. Daardoor moest ik stoppen." Op dat moment was hij de nummer één in het werelbekerklassement op de 1500 en 5000 meter. "Dus toen was ik de beste, maar ja het was op 30 december dat dat gebeurde dus de belangrijkste wedstrijden kwamen nog."

'Het is voorbij'

"Toen ik daar lag, wist ik meteen: mijn carrière is over. Ik voelde gelijk: het is voorbij. Zijn trainer Bart Veldkamp zag het van afstand gebeuren. "En die zei later ook: 'Ben, ik zag het gelijk. Jij schaatst nooit meer.' Iedereen zag het."

Vreselijke nacht

De nacht die daarna kwam, was verschrikkelijk. "Ik kon niet slapen en ik lag daar met pijnstillers." Zijn gedachten gingen gelijk naar zijn grote droom: goud op de Winterspelen. "Ik dacht: ik wordt geen olympisch kampioen. Dat kan niet. Mijn hele ontwikkeling was erop gericht dat ik jarenlang de schaatswereld zou beheersen. Dat zat in me. En ineens was er een stop." Daar kon Van der Burg zich niks bij voorstellen.

"Die nacht ging dat de hele tijd door." Hij luisterde op dat moment naar een nummer, famous blue raincoat, dat hem altijd is bijgebleven. Alles waar hij in geloofde was weg en op hele jonge leeftijd. "Ik moest nog 23 worden." Het was een enorme teleurstelling.

Revalidatie

De sportartsen zijn altijd gericht op herstel, maar bij Van der Burg was een terugkeer op het ijs dus niet meer mogelijk. "Dan ga je zo'n verschrikkelijk traject in van revalideren. Dramatisch." Gelukkig heeft hij een 'vrij flexibele geest', waardoor hij de tegenslag wel kon verwerken. "Ik zet dan wel een knop om en ga vol in de revalidatie."

Inmiddels werkt Van der Burg in de televisiewereld. Hij schuift regelmatig aan in talkshows om te praten over sport en technologie.

